La SEC rinvia il verdetto sugli ETF Spot Ethereum, mentre i trader continuano a comprare ETHETF Token

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha rinviato il suo verdetto sugli ETF Spot Ethereum richiesti da Invesco e Galaxy Digital.

In una comunicazione del 13 dicembre, la SEC ha dichiarato di aver bisogno di più tempo per prendere una decisione, rinviandola al 6 febbraio 2024.

Ricordiamo che la SEC ha posticipato anche la decisione sugli ETF Spot Bitcoin richiesti da Blackrock e Grayscale, stabilendo come data per il verdetto il 25 gennaio 2024.

Invesco e Galaxy Digital hanno presentato la richiesta per l'ETF Spot Ethereum a settembre, subito dopo aver riproposto quella per un ETF Spot Bitcoin a giugno.

Secondo alcuni, la SEC potrebbe approvare contemporaneamente gli ETF Spot su Ethereum o Bitcoin richiesti da diversi asset manager, dando una grande spinta al mercato delle criptovalute nel 2024.

Gli ETF Spot su Ethereum e Bitcoin permetterebbero di investire negli asset attraverso i metodi della finanza tradizionale. Questa maggiore accessibilità, può portare un nuovo afflusso di capitali alle due criptovalute, generando un rally che coinvolgerebbe l’intero settore.

Per questo motivo, i trader e gli analisti attendono con trepidazione la decisione della SEC. L’entusiasmo per gli ETF Spot ha portato alla creazione del token celebrativo ETHETF Token.

ETHETF Token

ETHETF Token è stato creato in concomitanza delle richieste per gli ETF Spot Ethereum da parte dell’asset manager Blackrock. Si tratta di un token ERC-20, lanciato il 14 novembre su Uniswap. È importante notare che nonostante il nome, ETFETH Token non è un ETF.

Il team di sviluppo ha preferito evitare la presale, in modo da prevenire qualsiasi tipo di manipolazione e garantire un accesso equo per tutti i trader.

Inoltre, per il progetto non è stata effettuata una campagna di marketing, in quanto è stato lanciato improvvisamente sull’exchange Uniswap.

Attualmente, l'ETHETF Token ha un valore di circa 0,01261733 dollari e si può acquistare sia sull’exchange, sia sul sito ufficiale, utilizzando diverse criptovalute.

Il token ETHETF non ha alcuna utilità, ma può risultare un investimento interessante per i trader che desiderano diversificare il loro wallet.

La crescita del valore di Ethereum generata da una possibile approvazione degli ETF Spot a febbraio del 2024, può coinvolgere anche il ETHETF.

Inoltre, il progetto prevede il burning della tassa di acquisto del 2% ogni volta che gli ETFETH Token vengono comprati, mentre con l’approvazione degli ETF Spot verrà completamente eliminata.

Grazie a questa strategia, la domanda del ETHETF può aumentare sul mercato, dando una spinta al suo valore.

È possibile seguire i progressi del burning direttamente sul sito ufficiale del progetto. Al momento è stato bruciato il 33,47%.

Per l’ETHETF Token è stata creata una roadmap, articolata in tre diverse fasi distinte.

con lo “Stealth Launch” del progetto, il team ha cominciato subito a impegnarsi nella creazione di una community unita, in grado di sostenere il progetto a lungo sul mercato. Approvazione ETF: la seconda fase prevede la rimozione della tassa di acquisto e la crescita del token sul mercato, approfittando di quella di Ethereum in seguito all'approvazione degli ETF Spot.

la seconda fase prevede la rimozione della tassa di acquisto e la crescita del token sul mercato, approfittando di quella di Ethereum in seguito all'approvazione degli ETF Spot. Crescita: durante la terza fase, gli sviluppatori intendono far crescere ETFETH Token, fino a farlo diventare una delle migliori criptovalute del mercato.

Per quanto riguarda la tokenomics, ETHETF Token prevede un'offerta totale di 100.000.000 token, di cui il 95% è destinato alla liquidità DEX, mentre il restante 5% verrà usato per i listing su CEX.

