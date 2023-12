L'importanza dell'agricoltura per il settore alimentare

Agricoltura è un termine di derivazione latina, una parola composta da termini ager, agri, ovvero campo, e cultura, cioè coltivazione. Se riassumiamo la definizione che ne dà la prestigiosa enciclopedia Treccani, scopriamo che essa è l’arte e la pratica di coltivare il suolo per ottenere prodotti utili all’alimentazione di uomini e animali nonché le materie prime necessarie per vari tipi di industria; più estesamente essa comprende anche l’allevamento del bestiame.

Per quanto l’agricoltura, come si comprende da quanto sopra riportato, abbia una notevole influenza in un vario numero di settori, è indubbio che essa è più comunemente associata al settore alimentare.

Del resto, è del tutto ovvio che il settore agricolo, comprendendo sia le coltivazioni del suolo sia l’allevamento del bestiame, sia di fatto la fonte principale della produzione di cibi.

Questa sua importanza nel settore alimentare ha fatto sì che essa abbia avuto un ruolo cruciale nello sviluppo delle comunità in tutto il mondo anche se oggi, nell’economia moderna, la rilevanza del suo ruolo non è sempre sufficientemente riconosciuta.

Agricoltura: le sfide alimentari e i mezzi tecnici a disposizione

Nel corso dei millenni l’agricoltura ha avuto uno sviluppo lento, ma progressivo e inarrestabile. Vi sono autori secondo i quali l’agricoltura ha avuto un importante ruolo nello stimolare la rivoluzione industriale. La meccanizzazione è di origine anglosassone, ma già nel XVII secolo fecero la loro comparsa le prime seppur rudimentali macchine agricole.

Oggi è ovviamente tutto diverso e il settore agricolo può contare su mezzi agricoli di altissimo livello qualitativo abbinati a tecnologie sofisticatissime. Le aziende del settore hanno per esempio a disposizione trattori agricoli che consentono loro di svolgere in maniera decisamente efficiente varie operazioni che fanno parte dei processi produttivi: trasporto, aratura e coltivazione. Senza contare che sono mezzi in grado di sopportare carichi di lavoro eccezionali in situazioni anche molto complesse da diversi punti di vista.

Diversamente dai mezzi disponibili in passato, le macchine agricole moderne sono un vero e proprio mix di potenza, efficacia, tecnologia, sicurezza e comfort e gli operatori hanno un’ampia possibilità di scelta a seconda delle specifiche esigenze: trattori grandi, trattori compatti, gommati o cingolati, per frutteti, vigneti ecc.

Ben si comprende come, avendo a disposizione mezzi così performanti, abbinati a sistemi di agricoltura di precisione particolarmente avanzati, il settore agricolo abbia le carte in regola per rispondere alle sfide che il futuro ci impone, soprattutto a quelle alimentari.

Le previsioni per il futuro

È sotto gli occhi di tutti che il numero degli abitanti del pianeta è in continua crescita. Le previsioni parlano di 10 miliardi di persone entro il 2050: più abitanti significa più bocche da sfamare e più risorse necessarie.

Se è vero che il modello agricolo degli ultimi decenni è stato sufficiente per la crescita, oggi non è più così, anche a causa dei cambiamenti climatici che causano una riduzione delle risorse, in particolare di quelle idriche.

Vi sono ancora oggi, purtroppo, grandi sacche di povertà e malnutrizione a livello globale e un’agricoltura sostenibile a livello ambientale, economico e sociale, realizzabile grazie anche alle nuove tecnologie (la cosiddetta Agricoltura 4.0) appare come unica risposta sensata per far sì che il settore alimentare sia in grado di soddisfare le esigenze globali.