Natale, Coldiretti Cuneo: nella corsa ai regali vince l'enogastronomia

Al via la corsa ai regali per 4 consumatori su 10 che attendono gli ultimi dieci giorni prima del Natale per fare acquisti. È quanto evidenzia Coldiretti Cuneo sulla base dell’indagine Coldiretti/Ixè secondo cui, se il 33% degli italiani ha fatto acquisti già a fine novembre, la maggioranza attende le ultime due settimane senza curarsi degli affollamenti.

Si assiste – spiega la Coldiretti – ad un prepotente ritorno anche degli acquisti fatti di persona rispetto al boom dell’online fatto registrare a partire dagli anni della pandemia. Più della metà degli italiani (56%) va a caccia di regali anche nei tradizionali mercatini di Natale che si moltiplicano nelle piazze e nei mercati contadini di Campagna Amica, considerato che le tipicità agroalimentari si confermano fra i doni più graditi sotto l’albero.

E così, sabato 16 e sabato 23 dicembre, presso i mercati di Campagna Amica a Cuneo, in piazza della Costituzione (orario 7.30-13) e in Lungogesso Corso Giovanni XXIII 15/bis (orario 8-13), sarà possibile comporre stuzzicanti strenne natalizie personalizzate. I visitatori avranno in omaggio un box firmato Campagna Amica che potranno riempire di prelibatezze a Km zero per tutti i gusti e tutte le tasche, dai prodotti dell’alveare a quelli a base di nocciola, dalle confetture ai succhi, ma anche biscotti, pasta, cereali, vino e molto altro ancora. Gli agricoltori Campagna Amica dispenseranno consigli e suggeriranno i prodotti più adatti per cesti capaci di soddisfare ogni esigenza.

E mentre i grandi faranno acquisti, i piccoli potranno cimentarsi nella preparazione dei biscotti di Natale grazie al nuovo laboratorio didattico Campagna Amica, andato sold out, in programma sabato 16 dicembre al mercato contadino Campagna Amica in Lungogesso Corso Giovanni XXIII 15/bis.

In più – ricorda Coldiretti Cuneo – in tutta la Provincia sono tantissimi i punti vendita aziendali targati Campagna Amica a cui rivolgersi per regali natalizi a base di bontà naturali: l’invito è di cercare i più vicini tra le fattorie del sito www.campagnamica.it.

“I mercati e le aziende agricole di Campagna Amica offrono l’opportunità di acquistare doni da mettere sotto l’albero, ad originalità garantita e prezzi accessibili. I consumatori scoprono così realtà produttive del territorio presso cui scegliere cibi e bevande naturali, di assoluta qualità, da portare in tavola o da regalare”. spiega Elisa Rebuffo, Responsabile provinciale di Campagna Amica.