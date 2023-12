Novak Djokovic - obiettivi del 2024

Novak Djokovic ha concluso la stagione 2023 come numero 1 al mondo, raggiungendo così 400 settimane come miglior giocatore al mondo. Mentre continua ad estendere la sua incomparabile eredità raggiungendo nuove vette ogni anno, molti pronostici tennis si chiedono dove si fermerà.

Con non troppi record rimasti da battere al 36enne serbo, la stagione 2024 gli presenterà alcune opportunità per realizzare ancora più imprese. C'è ancora qualcosa in sospeso per il serbo per quanto riguarda i suoi successi in carriera.

1. Vincere tutti e 4 i tornei del Grande Slam in un anno solare

Nessun tennista è riuscito a farlo vincere tutti e quattro i Grandi Slam in un anno solare da Rod Laver nel 1969, ma Djokovic era a un passo dal riuscirci nel 2021. E nel 2023, è stato battuto sul palo da Carlos Alcaraz a Wimbledon; quella è stata la sua unica sconfitta nello Slam dell'anno.

Il prossimo obiettivo di Djokovic sarebbe raggiungere quell'incredibile traguardo nel 2024, all'età di 37 anni. Il serbo è il favorito in grande maggioranza per vincere almeno due dei quattro Slam, Wimbledon e Australian Open.

2. Vincere l'oro olimpico

Una medaglia d'oro olimpica è sfuggita a Novak Djokovic, anche se ci è andato vicino un paio di volte. Vorrebbe quindi mettere le cose in chiaro nel 2024.

I prossimi Giochi Olimpici si terranno a Parigi, con la competizione di tennis che si svolgerà sulla terra battuta del Roland Garros. Questo potrebbe anche essere il canto del cigno di Nadal, e il grande spagnolo vorrà finire in bellezza sulla sua superficie preferita .

Adesso non è da escludere l'ennesimo scontro Nadal-Djokovic sulla terra rossa di Parigi. Ci saranno anche giocatori del calibro di Alcaraz, ma Djokovic sfrutterà le sue possibilità di vincere l'oro per la Serbia .

3. Battere Rafael Nadal agli Open di Francia

Djokovic è stato un lontano secondo migliore agli Open di Francia, dietro al suo rivale più vicino. Tuttavia, ha battuto Nadal due volte nel torneo, un'impresa che nessun altro è riuscito a realizzare.

Nadal vorrà finire in bellezza a Parigi vincendo lì il suo 15esimo titolo agli Open di Francia. Tuttavia, dato che lo spagnolo è reduce da un infortunio, potrebbe avere difficoltà a fare un percorso profondo e quindi potenzialmente finire per non affrontare Djokovic nel torneo.

4. Vincere l'ottavo titolo di Wimbledon da record

al momento sono pochissimi i giocatori che possono rappresentargli una seria sfida sull'erba . Se riuscisse a vincere il titolo all'All England Club, sarebbe il suo ottavo titolo a Wimbledon, tanti quanti ne ha vinti Roger Federer.

È ancora discutibile se Djokovic sia un giocatore bravo quanto Federer sull'erba, ma il suo record a Wimbledon la dice lunga.

5. Vincere il quinto titolo record degli US Open:

Nonostante tutte le sue imprese sui campi in cemento e la sua affermazione come il più grande giocatore su quella superficie, Djokovic ha quattro titoli agli US Open, che impallidiscono in confronto ai suoi 10 Australian Open. Resta da vedere se il serbo riuscirà a emulare l'impresa di Pete Sampras e Roger Federer di vincere cinque titoli ciascuno vincendo lì nel 2024.

Daniil Medvedev e Alcaraz saranno probabilmente i suoi concorrenti più vicini a New York. Anche la stanchezza potrebbe essere un fattore, dato che il torneo si svolgerà tra agosto e settembre, con l'avvicinarsi della fine della stagione. Tuttavia, come ha dimostrato nel recente passato, il grande uomo ha le carte in regola per giocare bene tutto l'anno anche a questa età.