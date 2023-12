A Cuneo in mostra le opere di Lotto e Tibaldi: le attività collaterali per bambini e adulti

Nell’ambito del progetto espositivo “Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto”, aperto fino a domenica 17 marzo 2024 presso il Complesso Monumentale di San Francesco (via Santa Maria, 10) a Cuneo, Fondazione CRC propone diverse attività collaterali dedicate a bambini e ragazzi.

Le visite guidate gratuite sono in programma sabato 16 dicembre, alle 15.30 e alle 18, e domenica 17 dicembre alle 11, 15.30 e 18 con prenotazione su Eventbrite.

Per informazioni scrivere a mostralottotibaldi@gmail.com o chiamare il numero 351/5073495.

Sabato 23 dicembre alle 16, si terrà il laboratorio di lavorazione dell’argilla con Laura Boffa dal titolo “Mani parlanti”. Dedicata ai bambini dai 7 anni, l’attività a cura di Scatola gialla partirà dalla mostra "Lorenzo Lotto Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto" presso il Complesso Monumentale di San Francesco e continuerà in laboratorio presso lo spazio Meet in Via Leutrum, 7. La prenotazione è obbligatoria tramite Eventbrite, la partecipazione è gratuita. Il programma degli eventi collaterali è a cura di Feliz.