L’Orchestra Alba Filarmonica per il Concerto di fine anno

L’Orchestra Alba Filarmonica conclude il suo primo anno di attività 2023 con il suo nuovo nome e una nuova veste associativa per valorizzare, anche a seguito di uno specifico accordo con il Comune di Alba, l’esperienza passata, e presentarsi al pubblico e al territorio con una programmazione regolare.

Il concerto di fine anno è previsto mercoledì 27 dicembre, alle ore 21 nella chiesa di San Domenico di Alba, sede stabile della formazione orchestrale, e prevede l’esecuzione della Sinfonia Pastorale n.6 di Ludwig van Beethoven, di estratti da alcune suite cinematografiche e brani natalizi e festivi per celebrare con la città e il territorio l’atmosfera del fine anno. L’ingresso è gratuito.

Alba Filarmonica, composta principalmente da strumentisti di Alba e del territorio, attira presenze da tutta la provincia, che condividono la più sincera passione di vivere l’esperienza di fare musica d’assieme. Giovani diplomati di Conservatorio, allievi agli ultimi anni di studio e diplomati che, pur continuando a coltivare la passione e la pratica strumentale, hanno affrontato un percorso professionale differente. Accoglie gli allievi dell’Istituto Musicale Lodovico Rocca e quelli degli altri istituti cittadini dedicati alla formazione musicale, offrendo un naturale compendio ed una pratica d’assieme insostituibile per chi affrontare studi musicali approfonditi e professionalizzanti. L’orchestra assolve quindi ad una funzione sociale di sostanziale importanza, raggruppando stabilmente un assieme di 35/40 elementi. Nata sotto l’egida del Comune di Alba ha fin da subito trovato sensibili sostenitori, tra i primi la Famija Albèisa e il Rotary Club di Alba. È diretta dal maestro Nicola Davico, che con una continua e appassionata opera, propone l’importante repertorio sinfonico che comprende i compositori barocchi, classici e contemporanei.

Nicola Davico si diploma giovanissimo in Pianoforte con Valter Protto presso il Conservatorio di Torino e si laurea con lode in Letteratura tedesca all’Università della stessa città. Segue il corso di Direzione d’orchestra otto la direzione artistica di Sandro Gorli. Studia Musica Corale e Direzione di Coro con Sergio Pasteris e si diploma in Composizione sotto la guida di Giulio Castagnoli per proseguire gli studi all’Universität der Künste (Università delle arti) di Berlino. Nel 2009 consegue con lode la laurea di II livello in Composizione con Giuseppe Elos presso il Conservatorio di Torino. Vincitore di concorsi pianistici nazionali ed internazionali, ha all’attivo numerosi concerti solistici e collaborazioni con solisti prestigiosi. Il suo interesse per le culture extra-europee lo ha spinto in India, dove ha studiato le basi della musica classica indostana sotto la guida di Fr. Charles Vas. Dal 2006 al 2020 è stato insegnante di Pianoforte e Esercitazioni Orchestrali presso l’Istituto Musicale di Canale e del Roero e dal 2008 insegna Armonia, Storia della musica e Composizione presso il Civico Istituto Musicale “L. Rocca” di Alba.

Ingresso libero.