Buon compleanno Zonta Saluzzo! Nella cena natalizia la celebrazione dei 20 anni d'attività

Zonta Saluzzo: serata degli auguri per i 20 anni di vita in città

Buon compleanno Zonta Saluzzo. Il club saluzzese ha compiuto 20 anni, festeggiati nella cena degli auguri natalizi al Monastero della Stella.

Tra le prime congratulazioni quelle zontiane dell’Area director Renata Vallò indirizzate al club "per aver interpretato la mission di Zonta International con originalità, orgoglio, competenza, impegno perseverante. La cifra più evidente è l’azione di advocacy legata a iniziative di service: dalla primogenitura dei sacchetti di pane, speciale interpretazione di della campagna Zonta Says NO/ Giù le mani dalle donne, all’apertura quest’anno di un’altro portone: l’ammissione nel sodalizio di un uomo: Giuseppe Tommasiello: “I diritti delle donne sono diritti dell’Umanità e quei diritti si conquistano insieme, uomini e donne insieme, solo così potranno attecchire nella cultura universale”.

Nella serata carica di atmosfera la presidente Tiziana Somà ha ripercorso tappe e lodato l’impegno di oltre venti donne che si misero in gioco per dare vita, con la collaborazione del club di Pinerolo, al sodalizio saluzzese. Sono 10 le past president “ alcune di esse sono ancora operative, altre non fanno più parte del club, ma continuano adistinguersi per impegno sociale e modo di vivere".

Presenti il sindaco Mauro Calderoni, l’assessora alle Pari Opportunità e cultura Attilia Gullino che ha evidenziatro la capacità di siunergia con le altre associazioni e l’impegno in città di Zonta Saluzzo, mentre il capitano della Compagnia dei Carabinieri Davide Basso ha ricordato il contributo del club per l’allestimento in caserma della sala d’ascolto per le donne vittime di violenza, con l’affresco ritraente una delle eroine del ciclo del castello della Manta, la cui simbologia e bellezza favorisce il clima di empatia, nel momento difficile della denuncia.

"Nella famiglia zontiana" parole della presidente Somà hanno fatto ingresso due nuove socie. Presentata dalla madrina Maria Barrera la spilla associativa e le rose gialle, simbolo del sodalizio nato 104 anni fa a Bufalo negli Usa, sono andate Emanuela Gallo, avvocato con 25 anni di esperienza nel settore penale e del diritto di famiglia.

La seconda nuova socia del club è Silvia Mate, docente di Storia e Filosofia al Liceo Artistico Bertoni - sezione carceraria del Morandi di Saluzzo) e docente di sostegno al Soleri. A presentarla è stata la madrina Anna Maria Gavatorta.

La serata ha ospitato la consegna della borsa di studio Zonta che ha interessato le scuole cittadine con la finalità di motivare le giovani studentesse alla scelta di materie Stem. E' andata a Beatrice Raviolo, vincitrice inoltre della borsa di Area del club, di Distretto e di quella Internazionale.

Service dell'evento per il quale è stata organizzata una ricca lotteria, condotta da Anna Maria Gavatorta, è stato il “corso a sostegno dell’educazione al rispetto nelle scuole”, già proposto anni fa con successo da Zonta nelle scuole saluzzesi.

A porgere gli auguri al club per i 20 anni in città, anche la presidente Zonta Cuneo Bianca Marchet, la vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo Luisa Frandino, la Presidente nazionale del Movimento donna Impresa Confartigianato Daniela Biolatto, la presidente di Confartigianato zona di Saluzzo Daniela Minetti, il Presidente Rotary Saluzzo Luigi Fassino.

A loro il grazie di Tiziana Somà, nella serata che ha visto la collaborazione con i ragazzi del “Centro Le Nuvole” artefici dei centro tavola, realizzati nel laboratorio di riciclo creativo ed erboristeria con materiali naturali provenienti dall’orto della Residenza Tapparelli. La serata è stata allietata da intermezzi musicali al flauto eseguiti dalla giovane musicista Cristina Belloni del liceo musicale a Cuneo e del primo anno propedeutico al Conservatorio.