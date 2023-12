Il Papa risponde a Giulia, alunna della primaria di Margarita

Nel mese di ottobre, Giulia, un'alunna della classe terza della scuola primaria di Margarita, ha espresso il desiderio di incontrare il Santo Padre.

I compagni di scuola e l'alunna stessa, in collaborazione con le insegnanti, hanno scritto alcune lettere e le hanno inviate al Pontefice.

In data lunedì 11 dicembre la dirigente Daniela Calandri e la collaboratrice Chiara Galleano hanno recapitato in classe la risposta ricevuta. Oltre ad esprimere affetto e simpatia per l'alunna, e inviare una benedizione a lei, ai genitori e a tutti i compagni, conteneva le indicazioni per accedere alla Prefettura della Casa Pontificia per partecipare all'udienza generale del mercoledì.

Le insegnanti esprimono sentimenti di gratitudine per l'attenzione dimostrata e per l'opportunità offerta ai bambini. Una piccola bimba e il suo grande sogno che sta per diventare realtà.