Mondovì, l'IIS “Giolitti-Bellisario-Paire” tra le cento eccellenze dell'innovazione educativa in Italia

L'Istituto di Istruzione Superiore “Giolitti-Bellisario-Paire” di Mondovì e Barge ha ricevuto un importante riconoscimento, venendo inserito nella prestigiosa lista dei “100 profili dell'innovazione educativa” di Ashoka Italia.

Questo riconoscimento, frutto di un progetto che mira a identificare e promuovere l’innovazione nel campo dell'educazione in Italia, premia gli sforzi e le strategie adottate dall'istituto monregalese sotto la guida della dirigente scolastica, prof.ssa Donatella Garello.

Il progetto “Mappatura dell’innovazione educativa”, sostenuto da oltre 17 partner e sostenitori, è focalizzato sulla raccolta e la diffusione di quelle metodologie “capaci di influenzare positivamente il sistema educativo italiano”. Si concentra in particolare sulle scuole secondarie di secondo grado, riconoscendo il valore dei loro progetti applicati alla didattica quotidiana.

La dirigente Garello ha espresso grande soddisfazione per questo riconoscimento, sottolineando come l'inclusione nella lista di Ashoka Italia rappresenti “un importante traguardo per l'istituto, un premio per l’infaticabile impegno dei docenti e un incentivo a proseguire sulla strada dell'innovazione e della qualità educativa”.

Il successo del “Giolitti-Bellisario-Paire” testimonia una progettualità mirata, organizzata, pianificata e costante nel promuovere un ambiente di apprendimento dinamico e inclusivo.