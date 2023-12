Tennis Tavolo Alba Emmerre campione d'inverno in serie D2

Tennis Tavolo Alba è campione d'inverno in serie D2.

Il primato è conquistato con la terza vittoria consecutiva della squadra "TT Alba Emmerre" nella 7ª giornata, ultima del girone di andata del campionato serie D2 girone F.

Quarto successo stagionale e sesto risultato utile consecutivo per le volpi rosse, rimaste imbattute.

TT Alba Emmerre vince 4-2 in casa al Palashuttle Montessori in uno scontro al vertice contro "PGS Avis Isola Lava & Cuci", con questa formazione: Umberto Actis Perino (capitano, 1 punto realizzato), Christian Di Gangi (2 punti), Lorenzo Tarditi (1 punto), Enea Travaglio (riserva). Un'altra bellissima vittoria di squadra, conquistata in un incontro difficile.

Dopo un inizio in parità (1-1), la squadra albese ha ottenuto il vantaggio nel secondo parziale (3-1) grazie a due importanti vittorie di Umberto e Christian, e chiuso l'incontro grazie a Lorenzo che ha siglato il quarto punto. Questo successo fa salire TT Alba Emmerre in vetta alla classifica (10 punti), scavalcando PGS Avis Isola Lava & Cuci (9 punti), e consegnando così il titolo invernale agli albesi. Nuovi corsi di tennis tavolo al Palashuttle Montessori di Alba (C.so Europa 74), prova gratuita: under 18 lunedì ore 18:30-20:20; adulti mercoledì ore 19-20:30.

Info: ttalba@tiscali.it, facebook.com/tennistavoloalba, instagram.com/tennistavolo_alba.