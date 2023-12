Call me Levi: Ormea diventa San Francisco nel film sulla vita dell'inventore dei jeans

Sono durate sette settimane le riprese del tv-movie Call me Levi, dedicato all'inventore dei blue jeans, girate in Piemonte. Il 7 novembre si è conclusa la fase che ha coinvolto i comuni di Ormea, Biella, Carignano e Collegno.

Diretto dalla regista Neele Leana Vollmar è prodotto da Lieblingsfilm GmbH, con la produzione esecutiva dell’italiana Viola Film Srl di Alessandro Passadore, in co-produzione con Bravado Fiction N.V., ed è realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, unitamente a IDM Film Commission Alto Adige e FFF Bayern.

Le location del territorio piemontese hanno dato prova della loro versatilità, permettendo alla produzione di girare nella regione una vicenda ambientata tra la Baviera, San Francisco, e addirittura New York.

Tanti i professionisti locali coinvolti nella troupe, composta per il 30% circa da maestranze piemontesi, tra cui Enrico De Lotto (Location manager), Federica Bellocchio Brambilla (Assistente location), Giulia Capirone (Arredatrice), Tzaddi Crociara (Props), Francesco Palmero (2nd AD), Leucotea Monti (casting extras) e Valentina Ciminelli (assistente casting extras).

Le riprese di “Call me Levi” sono cominciate il 9 settembre e, dopo 36 giorni di riprese in Piemonte, termineranno con 9 giorni di riprese in Trentino Alto Adige, il 23 novembre.