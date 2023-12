Gli alunni della pluriclasse di San Damiano Macra scrivono a Mattarella: la risposta del Presidente

Scuola Primaria San Damiano Macra: un grande onore per una piccola scuola di montagna

Gli alunni della pluriclasse della Scuola Primaria di San Damiano Macra, Istituto Comprensivo di Dronero, hanno visto esaudito con anticipo un desiderio espresso la scorsa settimana in una lettera rivolta direttamente al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La classe 4^5^, che sta affrontando l’ordinamento dello Stato italiano, è stata invitata a rivolgere una lettera alla più alta carica dello Stato. Con l’occasione gli alunni hanno fatto partecipe il Presidente stesso del fatto che la loro scuola sorge proprio in quello che era il giardino della famiglia del primo Presidente eletto della Repubblica italiana: Luigi Einaudi. L’attuale plesso è infatti adiacente alla casa del padre, poi spostatosi per motivi lavorativi a Carrù.

Gli alunni della scuola di San Damiano Macra utilizzano quotidianamente il suo splendido cortile, tanto per trascorrere la ricreazione, quanto come aula didattica all’aperto. Un’alta cinta muraria in pietra, piante da frutto, viti, l’orto della scuola, il grande prato sono infatti l’ambiente nel quale gli studenti hanno la fortuna di trascorrere parte del tempo scolastico.

Nella lettera rivolta al Presidente Mattarella, consegnata in Quirinale per mano di UNCEM (Unione Nazionale Comuni Enti Montani), gli alunni hanno inserito una fotografia di uno dei momenti di lezione all’aperto concessi dall’autunno mite. Le montagne circostanti, l’esposizione al sole e il silenzio sono il valore aggiunto della piccola realtà montana ancorata alle proprie radici ma proiettata ad una cittadinanza globale.

Il ricevere così immediata ed inaspettata risposta, scritta di suo pugno dal Presidente in persona, li ha fatti sentire al centro dell’attenzione dello Stato che ne ha in cura l’educazione. Nel suo discorso di avvio dell’anno scolastico il Presidente ha affermato che “la scuola è per tutti e di tutti. Non tollera marginalizzazioni, differenze, divari” e con questa sua importante risposta per un piccolo plesso montano, ha fatto corrispondere alle parole i fatti.

Una realtà territorialmente marginale ma al centro dei grandi cambiamenti che investono il presente. Una scuola che, attraverso i progetti che conduce insieme alla scuola primaria di alta valle a Prazzo, costruisce un legame con il territorio, la comunità, la storia in un’ottica futura. Il Presidente ha voluto porgere ai ragazzi un augurio per i loro studi. Chissà che le montagne della Valle Maira, già terra di uomini illustri, non regalino altri grandi al presente, così come è accaduto per il primo Presidente eletto della Repubblica italiana.