“Luci a Piazza”: a Mondovì si prolunga l'orario della Funicolare

Considerando l’inaugurazione ufficiale di “Luci a Piazza” prevista per oggi, venerdì 15 dicembre alle ore 18 in piazza Maggiore, e al fine di agevolarne la fruizione da parte di cittadini e turisti, l’Amministrazione comunale, in accordo con la società Bus Company del consorzio Grandabus, ha deciso di prolungare l’orario ordinario di servizio della Funicolare cittadina fino alle ore 23 nelle giornate di venerdì 15 dicembre, domenica 17 dicembre e venerdì 22 dicembre.