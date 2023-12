"Un anno degno di nota": martedì 19 dicembre la presentazione del calendario della Banda Musicale "Duccio Galimberti" di Cuneo

Arricchito da 20 vignette dedicate al mondo delle note, sono state disegnate da Danilo Paparelli, ognuna ad accompagnare ogni mese dell'anno più quella di copertina e le restanti tavole nella pagina finale a cornice di un breve articolo dell'autore in cui si raccontano i motivi che hanno spinto alla realizzazione di questa pubblicazione che ci accompagnerà per i prossimi dodici mesi dell'anno.

Non è stato tralasciato nessun genere musicale, si va dall'opera lirica, a quella sinfonica, leggera, jazz, pop, rock e ad identificarlo sono le caricature dei personaggi più prestigiosi che la rappresentano, ognuna accompagnata da una battuta che vuol regalare un sorriso al fruitore di questo prodotto ogni volta che si appresta a voltare pagina per posizionare il mese in arrivo.