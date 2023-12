Questa sera (ore 21) non perdete la 9ª puntata stagionale di “Time Out”; Ospiti Ilaria Spirito, Veronica Allasia e Alessia Arciprete

Questa sera alle 21 ritorna “Time Out”, il programma di approfondimento sportivo sul volley femminile di serie A1 e A2 del gruppo More News. Titolo della nona puntata stagionale: “Derby e sfide di fuoco”, visto che domenica è in programma il derby piemontese tra la Reale Mutua Fenera Chieri e la Honda Olivero S. Bernardo Cuneo.

Non meno interessante la sfida che attende la Wash4gree Pinerolo, che ospiterà la capolista Conegliano e il duello salvezza tra la Uyba Busto Arsizio e la Itas Trentino. In A2, infine, match d’alta quota tra la Ipag Montecchio e la Lpm Bam Mondovì. Come ospite in studio ci sarà proprio la palleggiatrice delle “Pumine” Veronica Allasia. Un collegamento vedrà come protagonista l’esperta schiacciatrice dell’Ipag Montecchio Alessia Arciprete, mentre in ottica derby è previsto l’intervento del libero della Reale Mutua Fenera Chieri 76 Ilaria Spirito.

Consueta “pioggia” di interviste da trasmettere: Martina Bracchi (Uyba Busto Arsizio), Indre Sorokaite (Wash4green Pinerolo), Carlotta Cambi (Pinerolo), Noemi Signorile (Cuneo), Stefano Saja (Cbf Macerata), Claudio Basso (Lpm Bam Mondovì), Miriana Manig (Lpm), Elisa Zanette (Futura Busto Arsizio) e Eleonora Furlan (Futura).

Ricordiamo che “TimeOut” va in onda tutti i venerdì alle ore 21 ed è visibile sulle home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Lavocedialba.it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it e Ilbustese.it.