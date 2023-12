Volley A1F. Cuneo va a Chieri tra acciacchi e problemi. Lamberti: "Abbiamo le soluzioni" (VIDEO)

Mancano ormai due giornate alla fine della regular season. La prima parte del campionato, che assegnerà un posto negli Quarti di finale di Coppa Italia alle prime otto della classifica, si chiuderà il giorno di Santo Stefano.

Una qualificazione alla quale Cuneo in linea teorica potrebbe ancora ambire, anche se onestamente a tenere accesa la speranza sembra essere solo la matematica: la squadra di Massimo Bellano occupa l'undicesima posizione della classifica con 10 punti, la linea di demarcazione è rappresentata da Firenze, ottava a quota 14. Con due giornate da disputare e lo scontro diretto in casa nell'ultimo turno i freddi numeri dicono che Signorile e compagne potrebbero ancora farcela, ma alla luce dei fatti l'eventualità sembra piuttosto remota.

Chieri in trasferta e Firenze in casa, sono queste le due prossime tappe della Honda Olivero S.Bernardo Cuneo in una prima parte di regular season complicatissima: togliendo la sofferta vittoria al tie break di Busto Arsizio, è dal 1° novembre che le Gatte non lasciano il campo con una prestazione convincente. Dopo il 3-0 inflitto a Casalmaggiore solo sconfitte, alcune delle quali (Trento, Roma) anche pesanti in termini di punti persi.

E domenica pomeriggio (ore 19.30 diretta Tv su SkySport Arena e streaming pay-per-view su LVTV) al PalaFenera di Chieri il derby con la Reale Mutua rappresenta un altro ostacolo durissimo, contro il quale Cuneo arriva per di più in condizioni fisiche non eccellenti: il libero Scognamillo continua ad avere problemi addominali e la sua presenza è in forte dubbio, mentre la tedesca Lena Stigrot da qualche tempo è costretta a scendere in campo con forti dolori ad una spalla. Aggiungiamo l'ormai cronica condizione fisica di Terry Enweonwu ed ecco che Chieri da grande squadra si trasforma in una montagna da scalare.

Ne abbiamo parlato con Massimo Lamberti, che insieme con Massimo Bellano ed Emanuele Aime forma il trittico di allenatori che compongono lo staff tecnico di Cuneo Granda Volley.

Lamberti, questo è un periodo piuttosto complicato per la vostra squadra

"È un periodo complicato, però i problemi sono tali se non ci sono soluzioni. Noi le abbiamo, ci stiamo lavorando e siamo fiduciosi che questo periodo passi velocemente"

E quali sono queste soluzioni?

"Semplice. Lavorare di pù per migliorare le cose che già facciamo bene e nel contempo risolvere i piccoli problemi che abbiamo".

Si dice che le partite siano lo specchio dell'allenamento. Per Cuneo sembra non essere così visto che assicurate che durante la settimana si lavori con grande ritmo e serenità.

"La squadra è serena, lavoriamo tanto e bene. Una delle cose che stiamo cercando di capire è come risolverle".

State pagando l'inesperienza di alcune giovani atlete, non abituate a giocare in A1?

"Assolutamente. Pecchiamo di gioventù ed inesperienza, ma sono cose che si acquisiscono solo lavorando e noi siamo sul pezzo".

Quanto conta il fatto di non poter mai potuto contare su un opposto titolare? Nonostante le buone prestazioni di chi è stata chiamata a sostituirlo

"Sicuramente l'assenza di Terry è importante, ma la ragazza non ha mai fatto mancare il proprio impegno. Nella voglia di rientrare e riprendere la sua posizione in campo. Ci sta arrivando, siamo tutti ansiosi di vederla".

Siamo praticamente al giro di boa della regular season. Bilancio in linea con le aspettative?

"Sicuramente abbiamo lasciato qualche punto per strada, è evidente. Quei punti li dovremo raddoppiare nel girone di ritorno e siamo tutti motivati per farlo"

Vincere aiuta a vincere, ma è vero anche il contrario. Ora un altro avversario tosto: domenica andate a Chieri.

"Siamo pronti e preparati. In settimana abbiamo lavorato benissimo, studiando le avversarie come facciamo sempre. Andremo a Chieri a fare la nostra partita e ci aspettiamo sicuramente dei passi avanti"