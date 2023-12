Barolo entra ufficialmente a far parte dei "Borghi più belli d'Italia"

La cerimonia di consegna ufficiale dell'attestato e della bandiera dei "Borghi più belli d'Italia" a Barolo avverrà oggi, sabato 16 dicembre, alle ore 16, presso la sala consigliare nel Castello comunale Falletti di Barolo. "Si tratta di un riconoscimento importante, un punto di partenza frutto di un grande lavoro di squadra che ha valorizzato il comune. Un grazie ai dipendenti comunali, ai volontari, alle attività, alle cantine e a tutti quelli che ci hanno permesso di aggiungere questo tassello. Il nostro territorio è una risorsa che può essere ancora valorizzata e che deve continuare a puntare sull'eccellenza e sul turismo di qualità", commenta il sindaco Renata Bianco.

In Piemonte sono venti i borghi insigniti di questo riconoscimento, sette dei quali si trovano in provincia di Cuneo: Guarene, Monforte d’Alba, Neive, Chianale, Garessio, Ostana e ora ufficialmente Barolo, la cui scelta era stata comunicata ad agosto.

Dopo la cerimonia, la giornata prevede un momento di condivisione della comunità, un'occasione per festeggiare il traguardo e per scambiarsi gli auguri di Natale, sempre con la cornice del maniero: alle ore 21, in collaborazione con l'associazione il Grappolo, ci sarà il concerto live del Rejoicing Gospel Choir.

L'atmosfera e la magia natalizia abbracciano anche la frazione di Vergne dove prosegue fino all'Epifania la "mostra dei presepi" realizzati con creatività e diversi materiali da abitanti della borgata, artisti, ragazzi delle scuole e appassionati.