Bra, un video realizzato dagli alunni della Don Milani premiato al "Sottodiciotto Film Festival" di Torino

Dopo aver vinto un premio di Emergency lo scorso maggio, il cortometraggio "NO WARry!", realizzato dalle classi quarte e quinte della Scuola Primaria Don Milani di Bra, si è aggiudicato un altro importante riconoscimento. Si tratta della targa Rai Kids, consegnata all’interno dell’edizione in corso del Sottodiciotto Film Festival di Torino, spazio specializzato per dare visibilità ai prodotti audiovisivi realizzati in ambito scolastico.

Nel pomeriggio di venerdì 15 dicembre alcune delle insegnanti del plesso si sono dunque recate nel capoluogo piemontese per ritirare la targa dalle mani del direttore di Rai Kids Luca Milano. "Proprio nello stesso giorno in cui la nostra scuola ha festeggiato il centenario della nascita di Don Milani, ci è stato consegnato questo premio, che ci sprona ad affrontare con il consueto impegno le sfide di tutti i giorni con i nostri ragazzi", il loro commento.

Presentando il corto, le insegnanti avevano spiegato: "Nel video la trasformazione da oggetto di guerra in oggetto di pace è stata pensata come una metafora dell’ampliamento degli orizzonti, passaggio mentale che gli adulti spesso non riescono a fare, mentre i bambini sono stati per noi il vero soggetto attivo di una società multietnica ed inclusiva, che non ha paura di confrontarsi e di collaborare nella ricerca di soluzioni pacifiche ai conflitti".

Argomenti ancora più significativi nella stretta attualità, tali da colpire l’attenzione dei giurati, che hanno dunque premiato il video tra 37 di scuole dell'infanzia e primaria da tutta Italia. Ecco la motivazione: "Il film è ricco della creatività dei bambini, che riescono a trasformare le diverse armi utilizzate nelle guerre in animali, oggetti e situazioni che riportano all'idea di pace. È un progetto educativo interessante il fatto di stimolare i bambini all'uso della creatività reinventando situazioni critiche e dolorose, immaginando, anche solo con la fantasia e con il disegno, nuove visioni e proposte per un mondo migliore. Il film è di facile comprensione ed è godibile anche per un pubblico adulto".

Un meritato, ed ennesimo, riconoscimento per l’istituto braidese, sempre molto impegnato sul fronte dell’accoglienza e dell’inclusività, che ben onora così l’insegnamento di Don Milani, a cui è intitolata.