Cerimonia di consegna borse di studio e Costituzioni a Manta: un tributo all'eccellenza studentesca e alla responsabilità civile

Sono state consegnate ieri, venerdì 15 dicembre, a Manta le borse di studio agli studenti meritevoli, selezionati da un’apposita commissione, e le Costituzioni ai neo maggiorenni.

Alla cerimonia, tenutasi in Santa Maria del Monastero, erano presenti il sindaco Paolo Vulcano con il vice Roberto Satto e il neo assessore alla Cultura Manuela Culasso con alcuni consiglieri comunali e il luogotenente dei Carabinieri Roberto Besante.

Con loro collegati in streaming, il conte Carlo De Rege, dagli Stati Uniti, e Marinella Bessone che con il Comune hanno finanziato alcune le borse di studio assieme al consigliere comunale Francesco Mariano titolare con il figlio Emanuele Mariano Delsoglio della ditta Pulimar.

L’evento ha visto la prima uscita pubblica, dopo la recente nomina, del neo assessore Manuela Culasso: “Sono onorata della delega all’assessorato alla cultura che mi è stata affidata assieme all’istruzione e ai rapporti istituzionali.

È un ruolo – ha affermato l’assessore - che comporta responsabilità. Per questo desidero ringraziare il sindaco Paolo Vulcano e il vicesindaco Roberto Satto per la loro costante disponibilità nel dialogo e nella condivisione di idee”.

La consegna delle Costituzioni e delle borse di studio è stata fatta dal sindaco Paolo Vulcano assieme a Manuela Culasso, che ha letto le motivazioni.

“Come amministrazione comunale – ha affermato il sindaco Vulcano - siamo orgogliosi di continuare la tradizione delle borse di studio e della consegna della Costituzione ai 18enni che si svolge sempre in questo periodo di fine anno.

Voi giovani avendo raggiunto la maggiore età diventate più responsabili ed in base al principio della Costituzione, legata all’uguaglianza, dovete ricordare l’importanza della parità tra uomo e donna.

Ringrazio i componenti della commissione per le borse di studio che hanno analizzato i requisiti di partecipazione e tutti i donatori”.

I maggiorenni mantesi che hanno ricevuto la Costituzione dal sindaco Paolo Vulcano sono: Ambrogio Carlotta, Bianco Giada, Brizio Giovanni, Capato Angelica, Cavro Alessandro Edoardo, Degiovanni Francesca, Fina Nicola, Forniglia Lorenzo, Gagliasso Martina, Giai Camilla, Giordanino Jastin, Gjeka Anisa, Gjergji Antonio, Guasti Lucrezia, Isaia Marta, Jorio Alice, Lacinej Alessio, Lacinej Laura, Mattio Chiara, Migliore Nicoletta, Millaj Alessia, Miolano Sara, Moise Fabio, Montalto Carola, Novello Matteo Luigi, Occelli Anna, Orsi Michele, Portanova Giulia, Ravalli Giulia, Rera Francesco Paolo, Rigamonti Brian Martin, Romascan Maria-Damira, Rostan Davide, Rudelli Romeo, Salusso Tommaso, Scroglieri Filippo Pietro, Tavella Iris Maria, Vassallo Veronica, Vladic Pietro, Zhuo Wenwen.

Le borse di studio erano così suddivise: in memoria di Rosa Rinaudo, riservate a due alunni che hanno terminato la classe quinta della Scuola primaria: Edoardo Ariaudo per la classe V A e Giulia Taretto per la classe V B.

Per le borse di studio in memoria di Giorgio e Pietro Pagliero e dei coniugi Caterina Aimar e Michele Bessone, mantesi, riservate a due allievi che hanno frequentato le scuole medie a Manta e hanno superato l’esame di terza, gli insegnanti hanno segnalato gli studenti Letizia Ariaudo della III A e Mattia Vicentini per la classe III B.

La borsa di studio intitolata a Don Federico Monge, riservata ad uno studente che abbia conseguito la maturità e che intende proseguire gli studi Universitari è stata finanziata dalla ditta Balfor di Manta.

Premiata anche Benedetta Russi che ha conseguito la maturità classica al Liceo Classico “G.B. Bodoni” di Saluzzo riportando la votazione di 100/100 e risulta iscritta al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia all’Università degli Studi di Torino.

Il Premio Speciale intitolato ai coniugi Conti De Rege Provana riservato ad un laureato con Laurea a ciclo unico o di secondo livello e stato conferito a Michele Gullino che risulta aver conseguito la laurea di secondo livello in“International Horticultural Science” all’Università Alma Mater Studiorum di Bologna lo scorso 23 giugno con votazione di 110 e lode/110.

La ditta Pulimar di Francesco Mariano ed Emanuele Mariano Delsoglio ha donato le borse di studio conferite a Elena Gullino neo laureata in Scienze della formazione primaria all’Università degli Studi di Torino e al giovane Andrea Perlo.