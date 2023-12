Dal sindaco di Boves 100 euro per il gioielliere Roggero: “Solidarietà per la vicenda umana”

“L'ho fatto per dimostrare che dico e faccio”.

Nella giornata di ieri, venerdì 15 dicembre, il sindaco di Boves Maurizio Paoletti ha postato sulle sue pagine social la foto di un bonifico da 100 euro in favore del gioielliere Mario Roggero. Questa la motivazione: “Non entro nel merito della vicenda giudiziaria perché non mi compete ma un piccolo gesto di solidarietà per la drammatica vicenda umana, come libero cittadino, nessuno può impedirmelo...”

Ricordiamo che il gioielliere è stato condannato a 17 anni di reclusione, tre in più della richiesta del Pm che era di 14 anni, per quanto accaduto fuori dal suo negozio di via Garibaldi 71 in frazione Gallo di Grinzane Cavour nel tardo pomeriggio del 28 aprile 2021. Quel giorno il commerciante reagì alla rapina, da lui subita insieme alla moglie e alla figlia, freddando due dei tre uomini che avevano dato l’assalto al suo negozio, e ferendone un terzo.

Una vicenda che ha diviso l'opinione pubblica. Ciò che ha fatto maggiormente discutere è stata la questione dei risarcimenti. La giuria, presieduta dal dottor Alberto Giannone e composta per sei ottavi da giudici popolari, ha riconosciuto in capo ai tredici parenti dei due rapinatori uccisi costituiti al processo come parte civile la sussistenza del cosiddetto "danno parentale", disponendo a loro favore provvisionali per un totale 480mila euro (oltre a 22mila euro di spese legali), che si aggiungono ai 300mila euro già versati loro dal commerciante prima del processo.

In favore di Roggero si sono schierati, tra i tanti, il ministro Matteo Salvini e il senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio. Quest'ultimo in particolare ha dichiarato a Palazzo Madama di voler aderire convintamente alla raccolta fondi promossa dalla famiglia Roggero per aiutare Mario e i suoi familiari a sostenere le enormi spese che devono affrontare.

Maurizio Paoletti di professione è avvocato ma ribadisce di non volere entrare nel merito della vicenda giudiziaria: “Il processo di piazza non mi piace. In ogni caso ci sono tre gradi di giudizio quindi anche Roggero dovrebbe beneficiare del principio di non colpevolezza”.

Ma aggiunge: “Quello che mi ha colpito è la vicenda umana. Anche io ho subìto due furti in casa. È stato sconvolgente trovarmi tutto svaligiato, eppure non è nulla a confronto di quanto accaduto a questa famiglia. Sono tutti bravi a giudicare, ma è questione di istanti.

Uno Stato che si rispetti, e che condanna a una pena superiore, dovrebbe anche garantire a un cittadino che lavora di essere tutelato e di non subire reiterate e violente rapine. Ripeto. Questa è una drammatica vicenda umana”.