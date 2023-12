Ferrero sempre più presente nel mercato dei biscotti: vicino l'acquisto dei marchi Michel et Augustin da Danone

Una novità molto "dolce" riguarda il nuovo piano di investimenti Ferrero. Cht, una holding belga legata alla multinazionale albese ha, infatti, annunciato di aver avviato trattative esclusive per l'acquisizione totale di Michel et Augustin, marchi Danone.

Si tratta di prodotti "premium" molto amati, che includono biscotti dolci, salati e snack. Questi marchi iconici sono venduti principalmente in Francia e in altri sei mercati. L'azienda è stata fondata sul mercato francese nel 2004 da Augustin Paluel-Marmont e Michel de Rovira, prima di essere acquisita da Danone.

L'operazione proposta sarà sottoposta alla consultazione degli organi di rappresentanza e si prevede che si concluderà nei prossimi mesi. L’acquisizione pianificata rafforzerebbe la presenza di Ferrero in Francia e segnerebbe l’ultimo acquisto nel mercato dei biscotti di alta fascia, dopo le acquisizioni di Burton’s Biscuit Company (2021) e Fox’s nel Regno Unito (2020), Kelsen Group e le sue marche prestigiose in Danimarca: Royal Dansk e Kjeldsens (2019) e Delacre in Belgio (2016).

Ad annunciare la trattativa, senza scendere nei dettagli economici, è stata anche la stessa Danone. "Michel et Augustin è un marchio molto popolare, ma non rientra nelle priorità di investimento definite dalla nostra strategia", ha dichiarato il vicepresidente esecutivo responsabile delle finanza di Danone, Juergen Esser.

Danone è un'azienda leader a livello mondiale nel settore alimentare e delle bevande che opera in tre categorie: prodotti lattiero-caseari essenziali e prodotti a base vegetale, acque e nutrizione specializzata. Con oltre 96.000 dipendenti e prodotti venduti in oltre 120 mercati, Danone ha generato vendite per 27,7 miliardi di euro nel 2022.