Il sindaco di Verduno Marta Giovannini premiata col diploma di benemerenza

"Per il suo costante impegno profuso per la valorizzazione del territorio inserito nella Buffer Zone del sito Unesco dei "Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato", in particolare per il progetto di recupero e valorizzazione della storica cantina comunale, oggi punto di riferimento ed accoglienza del comune di Verduno". Con queste motivazioni il sindaco di Verduno Marta Giovannini è stata insignita del diploma di benemerenza, che le è stato consegnato da Roberto Cerrato, presidente dell'Istituto italiano per la salvaguardia del paesaggio vitivinicolo.