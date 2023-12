Inaugurato a Savigliano il Centro Diurno per minori l'Approdo

Nato a Dogliani nel 2020 il Centro Diurno per minori “L’Approdo”, gestito dalla Cooperativa Coesioni Sociali di Alba, da ieri ha ufficialmente una nuova casa a Savigliano in Via Einaudi. In una posizione più baricentrica rispetto ai comuni dell’Asl Cn1, la nuova sede è spaziosa e colorata.

L’inaugurazione ufficiale dei locali, molto partecipata, si è tenuta ieri nel tardo pomeriggio.

"Grazie per essere arrivati nel posto giusto al momento giusto", ha detto nel corso della cerimonia il Sindaco di Savigliano Antonello Portera, "Il Centro sorge all’interno di locali recuperati che hanno nuova vita e per noi cittadini vederli oggi e pensare a come erano prima rappresenta un momento di grande commozione. Grazie alla Cooperativa Coesioni Sociali per il lavoro che ha fatto e che farà".

Eraldo Airale, Direttore del Distretto Nord-Est dell’Asl Cn1, ha ricordato l’importanza dei principali tre Centri Diurni dell’Asl Cn1, Cuneo, Savigliano e Mondovì, indicati come risorse fondamentali per il Distretto.

Anche il Consorzio “Monviso Solidale” ha preso parte all’inaugurazione rappresentato dal suo direttore Enrico Giraudo che ha detto: "Il Centro di Savigliano ha una posizione strategica: in quanto Consorzio collaboreremo con i reparti di Neuropsichiatria dell’Asl Cn1 affinchè possa partire al più presto e i primi ragazzi siano inseriti a breve".

In rappresentanza della Provincia di Cuneo e del vicino comune di Cavallermaggiore è intervenuto il consigliere provinciale e sindaco Davide Sannazzaro: "Per la nostra provincia e il nostro comune Savigliano rappresenta un punto di riferimento, mi auguro perciò che il Centro cresca e che possa essere fonte di collegamenti con il territorio circostante", ha dichiarato.

In vece del dottor Franco Fioretto, Direttore Neuropsichiatria Infantile ASL Cn1, è intervenuta la Neuropsichiatra Anna Pietragalla: "L’apertura del Centro Diurno di Savigliano rappresenta un nuovo inizio, un nuovo punto di partenza in un momento storico in cui le modalità di intervento proprie della Neuropsichiatria Infantile sembrano non essere sufficienti a dare risposte alle nuove fragilità. Il Centro Diurno ci offre nuove possibilità e rappresenterà un punto importante di collaborazione tra i comuni dell’Asl Cn1".

Le conclusioni nelle parole del Direttore di “Coesioni Sociali” Gianpiero Porcheddu: "Da sempre la scommessa della nostra Cooperativa è nella duttilità e versatilità di risposte realmente utili al territorio: nonostante le lungaggini burocratiche che spesso incontriamo proseguiamo convinti lungo questa strada", ha detto in chiusura dell’appuntamento.