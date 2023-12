Sit-in a Govone contro l’impianto 'Biometano'

Si terrà domani 17 dicembre a Govone, un sit-in contro il progetto di realizzazione nella frazione Canove di un grosso impianto per la produzione di biometano da scarti industriali.

Ad organizzarlo un gruppo di componenti del comitato 'No Biometano a Govone' con l’appoggio delle associazioni Comuneroero ODV, Salviamo il Paesaggio e Osservatorio del Paesaggio di Langhe e Roero.

La vicenda emersa nell’estate scorsa ha portato alle dimissioni del sindaco Elio Sorba e al commissariamento del comune. La seconda Conferenza dei Servizi del 28 novembre ha stabilito l’idoneità alla costruzione di un impianto di superficie notevole, in area oggi agricola, a 500 metri dalle abitazioni, sollevando dubbi, perplessità e preoccupazione degli abitanti circa l’inquinamento, le conseguenze sulla salute e l’impatto complessivo su una zona già pesantemente industrializzata in passato.

Si attendono in questi giorni dai progettisti alcuni chiarimenti tecnici richiesti proprio in sede di Conferenza dei Servizi e il verbale definitivo. In tale occasione il comune di Govone ha ottenuto “la realizzazione a cura e spese del proponente di interventi di compensazione ambientale e territoriale individuati annualmente dal comune, con direzione lavori affidata a tecnici abilitati individuati dal comune stesso, dell’importo di Euro 200.000 all’anno per 15 anni, ovvero per il periodo di vita utile dell’impianto” come evidenziato recentemente in un’intervista dalla Commissaria Straordinaria Claudia Bergia.

Un’analisi sul progetto effettuata da un esperto in materia, il professor Gianni Tamino, illustrata e sintetizzata durante l’incontro pubblico del 1° dicembre, ha messo tuttavia in evidenza le criticità di qualsiasi impianto di produzione biogas con processo 'upgrading in biometano', a partire dallo scarso rendimento, per arrivare ai suoi limiti per quanto riguarda l’aspetto della salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica.

La manifestazione di domani prenderà il via intorno alle ore 11 e terminerà alle 15 e si svolgerà nel centro del paese.