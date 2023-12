A Pocapaglia buoni risultati nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti

Continua incessante l’attività degli agenti della Polizia Locale in ordine al contrasto all’abbandono di rifiuti lungo le strade e nei boschi di Pocapaglia, fenomeno per fortuna in netto calo, ma ancora attuale, il quale vede da inizio anno 34 soggetti identificati e sanzionati, a differenza dei 60 autori materiali dello scorso 2022.

Quello della lotta all'abbandono di sacchi, ingombranti ed indifferenziati in generale, è un lavoro che richiede al servizio della Polizia Locale un grande dispendio di energie: dall'ispezione manuale dei rifiuti nei siti, alla raccolta degli elementi utili per risalire agli autori, alla visione di migliaia di immagini dei sistemi di videosorveglianza, fino alla stesura degli atti.

I rifiuti abbandonati nel territorio, oltre che a danneggiare l'ambiente e la collettività, gli addetti della squadra tecnica del Comune, i quali devono occuparsi poi della raccolta e smistamento dei materiali, oltre alla loro moltitudine di compiti già previsti.

Il sindaco Antonio Riorda ci tiene a ringraziare e a sottolineare il lavoro di vigili e cantonieri:

“Stiamo portando avanti questa battaglia da due anni e con molta attenzione e l’uso di foto-trappole mobili dislocate in vari punti del territorio abbiamo ottenuto davvero ottimi risultati. Ringrazio l’operato dei cantonieri e dei vigili urbani che prestano un servizio spesso ingrato, ma fondamentale per mantenere il nostro comune il più pulito possibile”.

Si rinnova alla cittadinanza l'invito a segnalare ogni tipologia di abbandono di rifiuti o qualsiasi problematica alla mail polizialocale@comune.pocapaglia.cn.it oppure il numero 0172 493131 interno 5. Per le emergenze, comporre il NUE 112.