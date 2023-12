Per cause in via di accertamento, una colonnina di ricarica per veicoli elettrici ha preso fuoco in piazza Garibaldi ad Alba.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e una squadra di tecnici Enel.

L'allarme è scattato intorno alle 12.30 di sabato 16 dicembre. Il contatore è stato sostituito e non ci sono stati danni.