Auto esce fuori strada e carambola nel parcheggio del Gilda a Chiusa di Pesio, due feriti lievi

Tragedia sfiorata nella notte a Chiusa di Pesio. Per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita di strada sulla provinciale 5, all'imbocco dell'abitato, saltando lo spartitraffico e carambolando nel parcheggio del Gilda Dancing, finendo la corsa nel muretto di recinzione. Il sinistro si è verificato poco dopo la mezzanotte.

Qui vi erano diversi mezzi parcheggiati che sono stati colpiti.

Fortunatamente non si segnalano feriti gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo e l'emergenza sanitaria.