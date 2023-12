Gaming Web 3.0 e noleggio NFT: una soluzione per rendere il settore più accessibile

Il gaming Web 3.0 presenta diversi vantaggi, ma allo stesso tempo si rivela poco accessibile a causa delle barriere tecniche e dei costi richiesti per cominciare.

Alcuni titoli come ad esempio Axie Infinity, richiedono un investimento iniziale per poter comprare il primo Axie da allevare, venduto sotto forma di NFT.

Allo stesso modo, ci sono altri giochi con potenti oggetti NFT che consentono ai giocatori di superare livelli difficili o affrontare sfide di alto livello con altri giocatori.

Per attirare più utenti al gaming Web 3.0, alcuni esperti del settore ritengono che in futuro si dovrebbe dare la possibilità ai giocatori di noleggiare gli asset in-game.

Richard McLaren, co-fondatore di Polemos, ha annunciato una collaborazione con Illuvium, per rendere il gioco fantasy più accessibile, tramite il noleggio degli NFT in-game.

La meccanica di Polemos, chiamata "The Armory", utilizza un modello di pagamento anticipato per noleggiare gli asset in-game. In questo modo gli utenti non dovranno coprire il valore dell'asset con un deposito.

In un’intervista con Cointelegraph, McLaren ha dichiarato che questa strategia può aumentare le vendite e attirare sempre più utenti. Inoltre, il noleggio di NFT può portare un reddito passivo ai giocatori che mettono a disposizione asset in affitto.

Per un gioco Web 3.0 basato sulle meccaniche Play To Earn (P2E), la base di utenti è fondamentale. Di conseguenza, le piattaforme di gaming devono trovare la giusta combinazione tra gameplay, opportunità di guadagno e accessibilità, in modo da rimanere rilevanti sul mercato.

Meme Kombat, un nuovo progetto in presale, vuole provarci unendo scommesse, staking e battaglie automatiche gestite dall’intelligenza artificiale.

Meme Kombat e la meccanica Stake-To-Bet

Meme Kombat è una nuova piattaforma di gioco P2E che prevede combattimenti tra i personaggi delle meme coin più famose.

Basandosi su giochi di combattimento come Mortal Kombat e su un sistema di aggiornamento stagionale in stile gaas (Game as a Service), Meme Kombat permetterà ai giocatori di scommettere sull’esito degli scontri, utilizzando il token nativo MK.

Le battaglie saranno gestite da un’intelligenza artificiale, in modo da rendere l’esito sempre imprevedibile.

L’IA si occuperà delle meccaniche in-game e della parte grafica, tenendo conto delle caratteristiche dei personaggi coinvolti nello scontro. Questo permette agli utenti di formulare strategie in base alla loro conoscenza del gioco e agli odds.

A differenza di altri giochi Web 3.0, Meme Kombat non prevede l’utilizzo di NFT. Per giocare, sarà sufficiente comprare e mettere in stake i token MK, per poi metterne in stake una parte per scommettere contro altri giocatori o contro il gioco stesso.

Le vittorie saranno ricompensate in MK, inoltre le transazioni e i risultati delle battaglie verranno registrati sulla blockchain, per garantire agli utenti la massima trasparenza.

Meme Kombat offre anche la possibilità di guadagnare ricompense passive, grazie ai token messi in stake non utilizzati per le scommesse.

La possibilità di giocare tramite lo staking, facilita l’accesso al gioco, mentre gli aggiornamenti stagionali possono attirare sempre nuovi utenti e mantenere alto l’interesse della community.

La tokenomics del progetto

La tokenomics di Meme Kombat prevede un’offerta totale di 120 milioni di MK, con il 50% destinato alla presale.

Per lo staking e le scommesse verrà utilizzato il 30% dell’offerta totale, mentre il restante 20% verrà diviso equamente per la liquidità DEX e per le ricompense della community.

La presale di Meme Kombat

Il progetto ha raccolto quasi 3,5 milioni di dollari in presale, con il MK venduto a 0,246 dollari. Il valore del token aumenterà a breve a 0,257 dollari.

Per comprare il token MK occorre collegare il proprio wallet al sito ufficiale di Meme Kombat e utilizzare ETH, USDT o BNB. Gli MK acquistati in presale verranno subito messi in stake, con un APY attuale del 277%.

Il team di sviluppo prevede di lanciare la piattaforma al termine della presale, dando inizio alle battaglie e alle scommesse della prima stagione. La seconda stagione includerà nuove modalità di battaglia e opportunità di guadagno per gli utenti.