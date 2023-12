Perché rivolgersi alla Concessionaria Audi Ufficiale Audi Zentrum Cuneo è la scelta giusta

La Concessionaria Audi Ufficiale di Cuneo è parte del Gruppo Audi Zentrum Alessandria che, da oltre vent'anni, rappresenta una delle realtà al top in Italia per innovazione, personalizzazione dei servizi e qualità.

L’eccellenza è anche il valore che distingue l'Audi Service in cui lavorano tecnici estremamente specializzati e sempre aggiornati per garantire un'esperienza distintiva, affidabile e trasparente al cliente.

Innovazione ed esperienza al servizio del cliente

La concessionaria Audi Zentrum Cuneo, presieduta da Dindo Capello, pilota ufficiale Audi per 19 anni e tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, negli anni si è saputa affermare come una delle realtà al top in Italia per risultati, personalizzazione dei servizi e attenzione al cliente.

La validità e la completezza dell’offerta, la professionalità dello staff e il ruolo fondamentale del Presidente Dindo Capello sono parte integrante del successo della struttura, tanto sofisticata, quanto sportiva e innovativa.

Ampia disponibilità e Garanzia ufficiale su Audi nuove, usate e km0

La Concessionaria Audi Ufficiale situata in via Attilio Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo accoglie coloro che stanno valutando di cambiare auto con una vasta gamma di Audi nuove, usate e km0.

Per chi preferisce un’Audi nuova, è disponibile una selezione di vetture in pronta consegna: non ancora immatricolate, custodite al riparo e pronte per essere consegnate.

Per coloro che sono interessati a un'auto usata, Audi Zentrum Cuneo aderisce ad Audi Prima Scelta:plus, il programma esclusivo marchiato Quattro Anelli che implica 110 controlli dettagliati su ogni vettura Audi usata, ciascuno opportunamente documentato. Ogni auto è accompagnata da una certificazione del chilometraggio e dalla "Verifica dei 110 punti". Inoltre, su tutte le vetture Audi con meno di 96 mesi e 150.000 km, è possibile ottenere fino a 4 anni di garanzia dall'acquisto. In aggiunta, è disponibile un'ampia selezione di vetture aziendali esposte in concessionaria.

Oltre al tradizionale processo di acquisto, viene offerto anche un comodo servizio digitale per l'acquisto e la prenotazione online delle vetture.

Basta sfogliare le offerte presenti sul sito, scegliere l'auto dei propri sogni, cliccare su "Prenota" per prenotare o acquistare online il veicolo e poi attendere il contatto del consulente per finalizzare l'acquisto. È possibile ritirare direttamente l'Audi direttamente in concessionaria o riceverla comodamente a domicilio

Service con tecnici specializzati, qualificati e in continua formazione

Presso l’Audi Service della Concessionaria Audi Zentrum Cuneo, si può contare su una manutenzione eseguita secondo gli standard qualitativi della Casa dei Quattro Anelli, specifica per il proprio modello e destinata a preservarne inalterato il valore nel tempo.

I tecnici di Audi Zentrum Cuneo, dotati delle più avanzate attrezzature diagnostiche, si dedicano esclusivamente ai modelli Audi, acquisendo una competenza senza pari. Grazie a una formazione continua fornita direttamente dalla Casa madre, partecipando a corsi aula e online, per essere costantemente aggiornati su tutte le novità e fornire supporto ai clienti anche per un semplice dubbio.

Rivolgersi alla Concessionaria Audi Ufficiale Audi Zentrum Cuneo significa non rinunciare all’eccellenza anche nei dettagli. I Ricambi Originali Audi, infatti, sono gli unici in grado di garantire efficienza e sicurezza ai massimi livelli. Frutto di un’accurata progettazione e di rigorosi test per rispondere agli standard qualitativi più elevati, i Ricambi Originali Audi offrono perfetta funzionalità e massima affidabilità, con una garanzia di 24 mesi senza limiti di percorrenza che li rende la scelta ottimale.

Le formule di acquisto Audi

Con le innovative formule di acquisto Audi, è possibile salire subito a bordo del proprio modello preferito e affrontare la strada senza preoccupazioni. Privati, aziende, partita IVA, associati Confindustria, o interessati alla libertà del noleggio, da Audi Zentrum Cuneo ciascuno può trovare la formula perfetta per sé.

Audi Value : la formula che garantisce il massimo della personalizzazione, dall’anticipo al canone mensile, passando per i chilometri annui percorribili fino ai servizi aggiuntivi, come per esempio l’estensione di garanzia.

Audi Value prevede un anticipo variabile e il finanziamento di solo una parte del costo della vettura in comode rate mensili. Il resto del prezzo viene invece coperto dal Valore Futuro Garantito Audi , che consente di contenere il costo delle rate. Infine, al termine del periodo contrattuale, è possibile scegliere se sostituire l’auto, riscattarla o restituirla. Questa soluzione rappresenta una garanzia, in quanto permette di salire a bordo della nuova Audi con la certezza del suo valore futuro e affrontare la scelta con più tranquillità.

: la formula che garantisce il massimo della personalizzazione, dall’anticipo al canone mensile, passando per i chilometri annui percorribili fino ai servizi aggiuntivi, come per esempio l’estensione di garanzia. Audi Value prevede un anticipo variabile e il finanziamento di solo una parte del costo della vettura in comode rate mensili. Il resto del prezzo viene invece coperto dal , che consente di contenere il costo delle rate. Infine, al termine del periodo contrattuale, è possibile scegliere se sostituire l’auto, riscattarla o restituirla. Questa soluzione rappresenta una garanzia, in quanto permette di salire a bordo della nuova Audi con la certezza del suo valore futuro e affrontare la scelta con più tranquillità. Audi Value Noleggio : la formula dedicata ad aziende, partite IVA e privati per guidare in tutta libertà la propria Audi, senza impegni né preoccupazioni. Audi Value Noleggio è la soluzione che consente di utilizzare una vettura Audi per un periodo di tempo determinato, senza doverne diventare proprietari. Il noleggio a lungo termine prevede il pagamento di un canone mensile che include servizi come l’assicurazione, l’assistenza stradale e la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Anche in questo caso molti aspetti sono personalizzabili: durata del noleggio, anticipo, canone mensile e chilometraggio totale. Il NLT (noleggio a lungo termine) è particolarmente indicato per chi vuole utilizzare un’Audi per un periodo di tempo prestabilito, ad esempio per motivi di lavoro, senza doversi preoccupare di tutte le spesse annesse alla vettura, già comprese nel canone mensile, e di tutte le scocciature burocratiche.

: la soluzione che consente di comprare una vettura Audi pagando il prezzo di acquisto in . Questa soluzione è particolarmente indicata per chi vuole diventare proprietario dell’auto senza dover effettuare un unico pagamento. Il finanziamento, solitamente, prevede un tasso di interesse sul prezzo di acquisto e il cliente diventa proprietario della vettura al termine del contratto. Partnership con Confindustria: Audi e Confindustria vedono nell’innovazione tecnologica e culturale la possibilità di creare valore per le persone: una nuova idea di progresso guidata dalla consapevolezza ambientale e sostenuta dalla gamma elettrificata. Per questo, sono al fianco di chi guarda al domani attraverso le azioni concrete della propria impresa. Questa visione condivisa ha portato al rinnovamento della partnership e alla creazione di formule di leasing e noleggio dedicate.

Permuta dell’usato

Quando è arrivato il momento di cambiare macchina, rivolgendosi alla Concessionaria Audi Ufficiale di Borgo San Dalmazzo è possibile scegliere di permutare la propria auto.

La permuta auto è la soluzione più comoda e veloce per scambiare la tua vettura con una nuova, dando in pagamento la differenza di prezzo tra il valore della propria auto e quella che si desidera acquistare, oppure ricevendo un credito per l’acquisto della nuova auto.

La permuta dell’auto inizia con una valutazione della vettura da parte di collaboratori specializzati di Audi Zentrum Cuneo che stabiliscono il valore della macchina sulla base di fattori chiari e trasparenti. Una volta stabilito il prezzo di ritiro della tua auto usata, è possibile utilizzare il valore come parte del pagamento per l’acquisto di quella nuova.

Team Audi Fleet Specialist dedicato

Audi Zentrum Cuneo è il partner ideale di piccole e medie imprese, agenti e professionisti: attraverso il servizio Business Fleet Specialist si viene affiancati per individuare la soluzione migliore sulla base delle proprie esigenze.

Il team specializzato è a disposizione del cliente per offrire un’assistenza completa, personalizzata e trasversale su ogni fronte: da quello amministrativo a quello fiscale, passando per la consulenza assicurativa, con informazioni complete e test drive su vetture a scelta.

Per rendere tutto ancora più semplice è possibile usufruire dei servizi di advisoring direttamente presso la propria azienda, senza la necessità di spostamenti o trasferte.

Per maggiori informazioni e rimanere sempre aggiornati, visitare il sito www.myaza.it, la pagina Facebook e Instagram di Audi Zentrum Cuneo.