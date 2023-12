Stare al Mercato. Martedì 19 a Torino appuntamento con Stagioni, sensi, sapori

L’appuntamento si inserisce nella campagna “Torino Mercati” e nel progetto di valorizzazione dell’area di Porta Palazzo a seguito dell’adesione della Città alla rete internazionale “Love your local market”.

Da sempre Porta Palazzo è il cuore pulsante della Città di Torino, dove si incontrano culture, si sviluppano idee, crescono le esperienze artistiche, si scoprono sapori e gusti provenienti da tutto il mondo. Per comunicare questa energia nasce Stagioni, sensi, sapori. Stare al Mercato, il nuovo format di esperienze multisensoriali al Mercato Centrale di Torino (piazza della Repubblica 25), che si apre martedì 19 dicembre con un primo importante evento gratuito e aperto al pubblico.

Stagioni, sensi sapori. Stare al Mercato. Il ciclo di incontri coniuga cultura e gastronomia, arte e informazioni nutrizionali. Ascolta, gusta e scopri le virtù di essenze e cibi di stagione e impara a scegliere per stare bene.

L’INCONTRO DA GUSTARE. Protagonisti del talk & cooking show dei prodotti dei mercati, in programma alle 18.30, saranno Chef Kumalè, esperto di cucina multietnica, la nutrizionista Maria Cristina Ghigo e Francesco De Salvo, autore del best seller Le avventure di Ema Fol. Modererà l’incontro il giornalista scientifico Federico Mereta.

Come destreggiarsi tra verdure, frutti e prodotti tipicamente invernali che si trovano al mercato? Come prepararli in maniera sfiziosa, facile e originale? Quali sono gli antipasti tipici dell’inverno nelle diverse culture del mondo e nella memoria degli ospiti?

Inoltre, grazie all’esplorazione olfattiva di Essentiàlia potrai scoprire i profumi del mercato, mentre Chef Kumalè, il “Gastronomade”, presenterà tre curiose ricette tutte da assaggiare.

IL CALENDARIO. Il primo appuntamento di Stagioni, sensi, sapori sarà anche l’occasione per incontrare il fotografo Karim El Maktafi e scoprire immagini e scorci che compongono il Calendario di Porta Palazzo 2024. Realizzato dalla Città di Torino, con la collaborazione di CAMERA Centro Italiano per la Fotografia, e affidato all’obiettivo del giovane talento di Karim El Maktafi, il calendario racconta, attraverso scatti iconici, il mondo colorato e multietnico di Porta Palazzo, crocevia di culture ed emblema di integrazione.

L’ingresso è libero, con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, telefonando al numero 011 089 80 40 o scrivendo alla mail info.torino@mercatocentrale.it