A Frabosa Soprana la fiaccolata per salutare il 2023 [VIDEO]

Neve permettendo, Frabosa Soprana festeggerà il Capodanno con la tradizionale fiaccolata. La sera del 31 dicembre il falò in piazza con distrubuzione di cioccolata calda, vin brulè e panettone. Durante la giornata ci sarà anche il mercatino di Natale e il 6 di gennaio la Befana in Vespa che arriverà in piazza davanti all'ufficio turistico e distriburà caramelle e giochini per bambini.

Tra gli imperdibili appuntamenti delle Festività che sono stati presentati presso il Salone Polivalente A La Sousta di Peveragno nei giorni scorsi dall'Atl del Cuneese.