All'Open Baladin Cuneo annunciati tutti i nomi di Sanrito 2024

A Open Baladin Cuneo, primo assaggio dell'atmosfera di quel “rito” che celebra la musica di qualità, e che si terrà all’Auditorium Foro Boario a Cuneo il 9 e : in concerto Paolo Bonfanti e The Good Night Little Orchestra, accompagnata da Alessandro Romano alla batteria e composta da tre degli undici musicisti che formeranno l’Orchestra di Sanrito (Tom Newton, Ben Newton e Tommaso Sorba).

Durante la serata sono stati annunciati ufficialmente le concorrenti e i concorrenti della 9a edizione selezionati dall’Orchestra e come da tradizione parteciperanno nuovamente i vincitori della passata edizione, i torinesi Rodondi – Maffei (Eugenio Rodondi e Nicolò Maffei) con il brano “La Ruota Panoramica”, in compagnia di dieci nuovi concorrenti

Il prossimo appuntamento sarà il 26 gennaio alle 21 sempre a Open Baladin a Cuneo con Tom Newton Quintet in concerto (Tom Newton, Ben Newton, Alessandro Osella, Francesco Cornaglia, Francesca Pittatore) per l'annuncio ufficiale della giuria.

Ideato nel sulla falsariga dello storico festival della canzone italiana di Sanremo, Sanrito si propone fin dalla prima edizione del 2015 come un “Rito” da proporre ogni anno, nelle stesse date del famoso festival ligure, il venerdì e il , rigorosamente in contemporanea.

Il suo obiettivo? Dare spazio alla musica d’autore contemporanea, creando un evento capace di dialogare tra i generi e favorire l’espressione artistica con leggerezza e senza vincoli. L’apprezzamento del pubblico, la qualità dei brani e degli arrangiamenti, il passaparola hanno fatto sì che dall’esordio le potenzialità di crescita dell’evento aumentassero di anno in anno, fino ad avere la necessità di essere “trasferito”, nel 2019, dal piccolo club della frazione di Margarita, L’Isola Condorito, luogo in cui è nato e si è sviluppato, alla città di Cuneo, presso l’Auditorium Foro Boario, dove ha trovato una più ampia possibilità di espressione e visibilità.

L’edizione del 2023 ha visto coinvolte 60 persone nell'organizzazione tra lavoratori e volontari, un susseguirsi di 40 concorrenti e ospiti da tutta Italia sul palco cuneese, 5 giorni di residenza artistica, 8 ore di spettacolo e contenuti, oltre 6 mesi di lavoro, 20 realtà associative e commerciali coinvolte come partner e sponsor, 500 spettatori in presenza da tutta Italia con soggiorno in città e 2000 spettatori in diretta streaming dall’Italia e dall’estero.