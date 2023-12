Il Maestro Uto Ughi, i giovani e la musica a Saluzzo

Un personaggio di spicco del panorama musicale, culturale e artistico italiano e internazionale. Il violinista Uto Ughi martedì 19 dicembre sarà ospite della rassegna “Trame di Quartiere”della biblioteca civica “ Beccaria Rolfi” di Saluzzo.

L’appuntamento è alle 18 nella sala tematica de “Il Quartiere” (ex caserma Musso, piazza Montebello1). Il titolo scelto per l’incontro è “Conversazione con Uto Ughi: i giovani e la musica.La parola di un maestro”. Modera Vanna Pescatori.

Il maestro Ughi la prossima settimana sarà in città anche per una masterclass e un concerto alla Fondazione “Apm Alto perfezionamento musicale” ( da lunedì 18 a mercoledì 20 dicembre).

“Questo incontro – spiegano dalla biblioteca - si inserisce nella programmazione del Festival Uto Ughi per i giovani, un’iniziativa per l’educazione e il sostegno dei giovani talenti, organizzato dall’associazione culturale Arturo Toscanini di Savigliano.

Ughi, tra i maggiori violinisti del nostro tempo, è protagonista per il secondo anno consecutivo del Festival nazionale che porta il suo nome con partenza dal Piemonte, da Alba, e tappe previste in tutta Italia”.

“Dopo il successo de “La Santità Sconosciuta” il festival che per 14 edizioni ha portato ad esibirsi in Piemonte interpreti di altissimo livello artistico facendo incontrare, in varie forme, musica espiritualità, si è trasformato, mantenendo la sua identità, in un progetto dedicato ai giovani.

In un periodo così economicamente difficile per le famiglie, è più che mai doveroso “donare” un evento gratuito per emozionare il pubblico appassionato, avvicinare le nuove generazioni alla cultura e salvaguardare la grande tradizione musicale”.Per informazioni, contattare il 348-0707998 oppure cultura@comune.saluzzo.cn.it.

Mercoledì 20 dicembre: masterclass di violino con il Maestro Uto Ughi e concerto finale degli allievi.

Si terrà alle 20.45 presso la Scuola APM il concerto conclusivo della masterclass di violino. Saliranno sul palco della Sala Verdi gli allievi che parteciperanno ai tre giorni intensivi di lezione con il Maestro, previsti da lunedì 18 a mercoledì 20 dicembre. La masterclass di alto perfezionamento è realizzata grazie al contributo del Comune di Saluzzo e della Salvi Harps e si inserisce nella programmazione del Festival Uto Ughi per i giovani.

Nel 2023 è nata la Fondazione Uto Ughi con lo scopo di creare nuovi interventi culturali, di salvaguardare il patrimonio artistico musicale e di avvicinare le nuove generazioni alla figura del Maestro Ughi e al suo grande lascito artistico. L’ingresso al concerto è libero.