Positiva conclusione di stagione per Daniel Dalmasso

Le ultime due gare della stagione, sono state disputate a Refrancore (AT), dove Daniel Dalmasso ha conquistato la vittoria di giornata, precedendo Marco Stella ed Alberto Bianchini ed a Borgaro Torinese (TO), gara che assegnava punteggio doppio, in cui ha prevalso Silvano Grola, che si è lasciato alle spalle Marco Stella e Dalmasso, che ha difeso la seconda piazza in campionato agguantando la terza posizione di giornata.

La stagione agonistica del rossanese e dei suoi avversari si è conclusa ai primi di dicembre presso il Maxi Ristorante Mago di Caluso (TO), dove sono state effettuate le premiazioni dei Campionati MotoASI.

Il conduttore della Scuderia Draghi Rossi, impegnato nella categoria Elite, è salito sul secondo gradino del podio finale, alle spalle di Silvano Grola (HP4 Off Road), al termine di un ciclo di gare molto combattuto, precedendo Marco Stella (Pista Romano Canavese). Il fossanese Alberto Avalle (Scuderia Draghi Rossi) ha chiuso il campionato in quinta posizione, mentre alle sue spalle si è piazzato il doglianese Fabio Gabutti (Off Road 2000).

Dalmasso ha preso parte anche al Campionato Italiano Quad Cross FMI, categoria Trofeo, dove si è piazzato in quarta posizione, difendendo i colori del Moto Club Pinerolo Quadrifoglio.

I risultati conseguiti nella stagione agonistica appena conclusa sono stati resi possibili, oltre all’impegno profuso dal conduttore rossanese, anche grazie a coloro che lo hanno sostenuto: Scuderia Draghi Rossi, Inoxcar, Bar Ellena, Deal Group Srl, Luxury Rent, Paoletti Racing, Domenico Macrì Olio, Ariaudo Calcestruzzi, Agriturismo Casolare Rosa, Mondino Srl, Ci.Va Impianti, STL snow time/show limits, Building Company Limited Srl e Graphic Art One.

“Sono soddisfatto dell’andamento del campionato. Peccato che il regolamento, rispetto alla scorsa stagione sia cambiato - ha esclamato il pilota di Rossana -. Quest’anno era previsto lo scarto di due risultati, che mi ha penalizzato, poiché con quei punti il vincitore avrei potuto essere io. Riconosco però che Silvano Grola è stato un pelo più forte di me”.

Adesso lo sguardo è già rivolto al 2024, stagione per la quale Daniel Dalmasso si sta già alacremente preparando, per scendere in pista più combattivo e competitivo che mai.