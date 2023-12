Elisa Tarasco: “Vorrei portare la voce del Monviso e delle montagne cuneesi in Regione”

Manca ancora l’ufficialità, ma è quanto mai probabile che nella lista cuneese di Fratelli d’Italia per le prossime elezioni regionali ci sia Elisa Tarasco, l’imprenditrice che ha dato vita ad “Essenza Monviso” a Pian della Regina, nel comune di Crissolo, in alta valle Po.

Chimica esperta in trasformazione e trattamenti di laboratorio di prodotti di alta montagna, ha lasciato Torino scegliendo di vivere ai piedi del Re di Pietra e ora vorrebbe farsi politicamente interprete dei problemi che riguardano le Terre Alte di cui il Monviso è simbolo per eccellenza.

“Mi piacerebbe – spiega - poter portare questi temi in Regione e farmi interprete delle istanze di chi, come me, per amore e per passione, ha scelto di vivere in alta montagna”.

Tarasco è stata consigliere comunale a Crissolo, ha fatto parte della Comunità Montana Valle Po e oggi gestisce un’attività a stretto contatto con i prodotti che la natura offre in questo incomparabile scenario alpino a 2000 metri di altitudine.

“Mi sento pronta e disponibile a fare questo passo – confida – e lo voglio fare in Fratelli d’Italia, forza politica di cui condivido programmi e valori. Nutro grande ammirazione per la premier Giorgia Meloni, donna coraggiosa e determinata che sta guidando con grinta il Paese in questa difficile fase che stiamo attraversando”.

“Sono stata interpellata e ho detto di sì. Il mio impegno di imprenditrice di montagna – afferma – vuole essere soprattutto a favore delle Terre Alte, che rappresentano una realtà importante della nostra provincia e,credo, ancora in larga parte inespressa. Ritengo ci sia ancora molto da fare per quanto riguarda la piccola agricoltura di montagna e il turismo in quota, temi che vanno di pari passo con la tutela e il rispetto dell’ambiente. A questi indirizzerò principalmente la mia attenzione, forte di un’esperienza acquisita direttamente sul campo”.