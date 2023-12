Hai la passione per la pittura, il disegno, la grafica e il linguaggio visivo? Allora il Liceo Artistico Ego Bianchi di Cuneo è la scuola adatta a te

Ulteriori informazioni possono essere richieste inviando una mail a renata.raviola@bianchivirginio.it.

A scuola di sostenibilità

Come sviluppare contemporaneamente competenze digitali e immaginare futuri sostenibili? Nell'ottica, dell'educazione allo sviluppo sostenibile, come raccomandato dall'Agenda 2030, anche quest'anno l'Istituto Bianchi Virginio ha partecipato al progetto didattico "Green Game Digital". L'iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare e avvicinare i ragazzi a una corretta raccolta differenziata e alla sostenibilità ambientale. Dopo la formazione in classe, gli studenti delle classi prime hanno partecipato al concorso nazionale, attraverso una videolezione in cui il relatore ha affrontato il tema del riciclo e della sostenibilità in modo coinvolgente, con il supporto di video e slide, con una attività appositamente studiata per catturare l'attenzione degli studenti. Le classi partecipanti, appartenenti ai tre indirizzi dell’istituto – Geometri, Liceo Artistico e Liceo Musicale – hanno assistito alla lezione interattiva e successivamente i ragazzi si sono sfidati in un vero e proprio quiz-game applicando le conoscenze apprese durante la videolezione, rispondendo a domande multi-risposta a tempo. Tra le 45 scuole partecipanti al livello nazionale, lo studente primo classificato frequenta il primo anno della classe 1ªB dei geometri. A livello di classe la vincitrice di questo primo appuntamento, che si è classificata alla Finale Nazionale, è la 1ªC del Liceo artistico. Un bel risultato per l'istituto cuneese, primo nella categoria singoli e primo in quella relativa alle classi. "I ragazzi - dicono dall'istituto – hanno partecipato con grande entusiasmo al progetto, che è stato fondamentale per sensibilizzare a una maggiore consapevolezza alla sostenibilità ambientale e a creare un ambiente cooperativo e collaborativo nel gruppo classe".