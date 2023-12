La volontaria braidese Anna Messa racconta la sua storia e invita alla solidarietà in vista del Natale

Certe cose non succedono per caso. Mai. Prendete la signora Anna Messa ad esempio. Di lei si ricorda prima di tutto il forte impegno sociale per Bra come vicepresidente vicaria dell’associazione Donne per la Granda, membro dell’Arciconfraternita della Misericordia, attiva nell’associazione Tanzania nel Cuore e volontaria al Santuario della Madonna dei Fiori.

A 72 anni mostra il viso come un libro aperto sulle esperienze della vita, senza intenzione di fermarsi. Per lei l’età non è un limite, ma uno scrigno ricco di esperienza e valori da tramandare alle giovani generazioni, attraverso un esempio di cui oggi le donne sono sempre più interpreti, tanto da essersi guadagnata l’onorificenza di Ufficiale della Repubblica Italiana.

In occasione del 75° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana, il Presidente Sergio Mattarella l’ha premiata per la sua attività orientata alla solidarietà e alla cura degli ultimi. Proprio in uno dei suoi viaggi in Africa, l’8 settembre 1996 riuscì a sfuggire, insieme al marito Armando, ad un vile attentato terroristico che ha scalfito il suo corpo, ma non lo spirito missionario.

In tempo zero parte la curiosità di saperne di più.

Anna, che cosa accadde quel settembre 1996?

«Sono trascorsi 27 anni, ma il ricordo è indelebile, come fosse successo da poco. Mio marito ed io avevamo deciso di ritornare in Africa con un viaggio meraviglioso, organizzato da un tour operator. Quasi tutti i miei viaggi in Tanzania e Kenya, in tutto undici, avevano come destinazione le missioni della Consolata. Non eravamo mai stati al nord della Tanzania, nei parchi più belli, quindi eravamo partiti il 4 settembre per un safari in quei luoghi».

Quando è iniziato l’incubo?

«Nel pomeriggio di domenica 8 settembre, verso le 16.30, mentre stavamo rientrando in jeep con altri compagni di viaggio, nel lodge».

Una frazione di secondo, e...

«Improvvisamente sentiamo raffiche di mitra provenienti dalla boscaglia circostante. Il nostro autista si blocca e vediamo spuntare sei individui armati, che sparavano all’impazzata contro le auto. Impauriti e frastornati, ci teniamo stretti l’uno all’altra, mentre altri giovani che erano in macchina con noi, cercano di difenderci. Le raffiche erano incessanti».

Hai avuto paura?

«All’inizio la paura era tanta. Ma ci siamo affidati alla Madonna dei Fiori, che proprio in quel momento era in processione per le vie di Bra! All’improvviso una grande calma è scesa attorno a noi ed entrambi ci siamo accorti di essere protetti da qualche cosa di surreale. La grande paura mi stava passando e ho detto a mio marito: ci salveremo! Non siamo soli!».

E poi che cosa è successo?

«È andata, proprio così, siamo stati aiutati da altri turisti; nella notte un aereo ambulanza dei medici dell’Amref Health Africa (African Medical and Research Foundation) ci ha portati all’ospedale Agha Kan di Nairobi, dove un medico italiano, il dottor Bencivenga, mi ha operato e salvato».

A che cosa hai pensato?

«Che senza l’intervento e la protezione della Madonna dei Fiori, sono certa che non sarei qui a ricordarlo».

Hai detto di sentirti una miracolata…

«La mia rinascita è iniziata quel lontano 8 settembre 1996. Da allora la mia vita è cambiata completamente. Come si può ringraziare la nostra Madonna dei Fiori, dopo quanto ha fatto per noi! Me lo chiedo ogni giorno e cerco di viverlo, ringraziando per quanto mi è stato concesso».

L’impegno per l’Africa continua nell’associazione Tanzania nel Cuore. Cosa bolle in pentola?

«Dopo il successo ottenuto dalle ultime iniziative di solidarietà, vogliamo incrementare i contributi a favore dell’ospedale di Ikonda, attraverso una mostra di opere pittoriche generosamente donate da alcuni artisti braidesi. Il vernissage è in programma a Pocapaglia nella chiesa di Sant’Agostino giovedì 4 gennaio, alle ore 20.30, con ingresso libero e seguirà il rinfresco. L’acquisto dei quadri esposti permetterà di aiutare l’associazione Tanzania nel Cuore nei suoi scopi benefici.

Un messaggio finale?

«Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato in questi anni a far conoscere quanto è grande e misericordiosa la protezione della Madonna, sopra la nostra città e su tutti noi».

Tanzania nel Cuore in pillole

Pensateci un attimo: qual è la parola che vi scalda di più il cuore? Non ci sono dubbi: solidarietà. Già, quel sentimento che arriva dappertutto e non si ferma mai, fatto di tanti piccoli gesti, che insieme formano un grande aiuto per chi è in difficoltà.

Lo sa bene Tanzania nel Cuore, un’associazione senza scopo di lucro, nata per sostenere l’attività missionaria in Africa, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e di raccolta fondi. Gli scopi principali che l’associazione vuole perseguire sono rappresentati dall’organizzazione dell’attività dei volontari sia in Italia che in Atrica e soprattutto dalla formazione professionale del personale locale.