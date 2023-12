Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì nella tana del Montecchio

E’ una Lpm Bam Mondovì a caccia di un’impresa quella che domani alle 17 affronterà in trasferta la Ipag Sorelle Ramonda Montecchio. Le ragazze di coach Claudio Basso hanno voglia e necessità di incrementare la propria classifica, al momento non particolarmente brillante. Per farlo, però, dopo due sconfitte consecutive (Melendugno e Macerata), occorrerà sovvertire i pronostici e tornare alla vittoria su un terreno tra i più difficili del girone, quello del Pala Ferroli di San Bonifacio.

Un avversario storicamente ostico per il Puma, tanto da considerare la formazione veneta come la “bestia nera” della Lpm. Mondovì e Montecchio fino ad oggi si sono affrontati 8 volte, con un bilancio che pende nettamente a favore dell’Ipag, che per sei volte ha avuto la meglio sulle pumine. Due, invece, le vittorie conquistate dalle rossoblù e sempre in trasferta. Il Montecchio di coach Eraldo Buonavita è una squadra solida e con un roster dal livello tecnico di assoluto valore. Un gruppo che ha saputo ammortizzare bene l’infortunio occorso all’opposto Giorgia Mazzon.

I maggiori pericoli per il Puma arriveranno probabilmente dall’asse laterale, composto dall’esperta Alessia Arciprete e dalla diciannovenne Sara Bellia, autentica rivelazione del campionato. Come opposto agirà Linda Mangani, mentre il reparto delle centrali sarà assicurato da alexandra Botezat e Sara Caruso; Libero Michelle Gueli e cabina di regia saldamente nelle mani dell’ex pumina Roberta Carraro. In casa Lpm da verificare le condizioni di alcune pumine, alle prese con i malanni di stagione. Per capitan Grigolo, invece, reduce dall’intervento chirurgico al naso, probabile un impiego parziale, grazie all’ausilio di una mascherina protettiva, già utilizzata nel match contro Macerata.

Nel match dell’andata, disputato al PalaManera, la vittoria è andata al Montecchio con il risultato di 1-3. Come in ogni trasferta, anche domani le pumine saranno supportate dal caloroso incitamento degli Ultras Puma. Arbitri dell’incontro saranno Antonio Testa (Padova) e Barbara Manzoni (Malgrate-Lecco). Il match sarà visibile in diretta streaming gratuita sul sito di VBTV previa registrazione. Al Pala Ferroli di San Bonifacio il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 17.