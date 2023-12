Volley A2M. Cuneo, sfida d'alta quota. Domani c'è Prata, Jensen: "Non dovremo concedere spazi" (VIDEO)

La classifica dice Prata di Pordenone 26 punti, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 21, terza e quarta della graduatoria. Pronte a sfidarsi domani pomeriggio (domenica 17 dicembre, ore 18) al palasport di San Rocco Castagnaretta in quello che si presenta il big match della dodicesima giornata di A2 maschile.

Motivi per andare al palazzetto ce ne sono a iosa. Intanto si scontrano due tra le tre forze più importanti del campionato cadetto: insieme con Grottazzolina, attuale leader incontrastata impegnata a sua volta sul difficile campo di una lanciatissima Santa Croce sull'Arno, formano il trittico meglio costruito nel mercato estivo.

Con società importanti alle spalle: se l'anno scorso non si capiva bene quali fossero i club realmente intenzionati a tentare il salto in SuperLega, in questa stagione la M&G Pallavolo, Tinet Prata e Cuneo Volley non fanno alcun mistero nel sostenere di essere strutturalmente pronte per il passaggio in A1. Proprio per questo il campionato diventa ogni giorno più bello, sottorete e fuori.

Per gli amanti dell'amarcord, un motivo in più per assistere a Cuneo-Prata è rappresentato dal ritorno, nell'impianto che lo vide crescere vollisticamente, di quel mostro sacro chiamato Samuele Papi. Insieme con Dante Boninfante, altro grande nome della pallavolo degli anni '90 con la maglia della Sisley Treviso, stanno costruendo davvero qualcosa d'importante in terra friulana. Se Prata veleggia ad alta quota tanto del merito è anche loro.

Ma soprattutto c'è la voglia di vedere all'opera i Battocchio's boys di fronte al loro pubblico, finalmente una domenica pomeriggio, e per di più affrontando un avversario bello tosto. Insomma, gli ingredienti affinché alla partita assista un grande pubblico ci sono tutti: tocca a loro, a Botto e compagni, farlo divertire.

"Sarà una sfida di alto livello - dice l'opposto danese Mads Jensen -, ma noi siamo pronti e vogliamo tanto vincere. Loro arrivano carichi e con un gioco forte, di certo sarà una bel confronto".

Cosa bisognerà fare per battere Prata? "Giocare molto bene e soprattutto per tutto l'arco della partita - dice - Se daremo loro spazio per entrare nel gioco diventerà difficile".

In più i biancoblu potranno contare sul tifo: "Per noi il Palazzetto di Cuneo è importante, i tifosi ci aiutano tanto".

Non resta che attendere.