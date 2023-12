Volley maschile A3: Savigliano sfida Salsomaggiore e punta al tris

Con ancora negli occhi le belle immagini del PalaBarbazza, con i biancoblu usciti vittoriosi in quattro set contro la ex capolista San Donà di Piave, il Monge-Gerbaudo Savigliano torna tra le mura amiche per ospitare, nella dodicesima giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca, la WiMORE Salsomaggiore Terme.

L’avversario. Fanalino di coda con 5 punti raccolti in 10 giornate, il gruppo parmigiano è una squadra in netta crescita nelle ultime settimane, a dispetto di una classifica deficitaria. Dopo aver sfiorato il tie-break nel giorno dell’Immacolata contro la più quotata Acqui Terme, infatti, i ragazzi di coach Mattioli hanno ceduto solo al quinto set contro Sarroch, vendendo cara la pelle in un match combattutissimo e condizionato dall’infortunio occorso allo schiacciatore Van Solkema, forse il giocatore più pericoloso tra gli emiliani e autore comunque di 14 punti. Sono tanti, in ogni caso, i punti di forza dei gialloblu, che nelle ultime ore hanno accolto anche il palleggiatore Chakravorti, subito titolare contro i sardi per via dell’assenza dell’ultima ora di Leoni in cabina di regia. Insomma, una partita assolutamente da non sottovalutare.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. I due successi consecutivi hanno ridato nuovo entusiasmo al Monge-Gerbaudo, che ora punta al tris per giocarsi le carte a disposizione per centrare l’accesso alla Coppa Italia, esclusiva delle prime quattro del raggruppamento. “Come ci siamo detti in palestra, la partita di sabato è quella più importante per noi. Dobbiamo affrontarla con la stessa determinazione e voglia di lottare che abbiamo messo in campo a San Donà. Continuiamo a crescere e il nostro obiettivo a breve termine deve essere quello di raggiungere i quarti di Coppa Italia, proprio come accaduto nella passata stagione” – spiega Damiano Calcagno.

I precedenti. Sarà una prima volta tra Savigliano e Salsomaggiore. O meglio, sarà una prima volta con queste denominazioni. I piemontesi, infatti, hanno già affrontato la compagine griffata WiMORE nella passata stagione, quando però portava il nome di Parma e giocava nella città ducale. Nei due precedenti, il bilancio è di 1-1: netto 0-3 per i ragazzi di Simeon all’andata in Emilia, nella gara disputata nel giorno dell’Immacolata 2022, e rivincita dei gialloblu al ritorno, che s’imposero 1-3 al PalaSanGiorgio.

I biglietti. Fino alle ore 19.30 di sabato 16 dicembre è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-WiMORE Salsomaggiore Terme sulla piattaforma Liveticket.it. in alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore.

Un biglietto fortunato. Tra le novità per la stagione 2023/24, il Volley Savigliano lancia quella dell’estrazione del biglietto omaggio. Al termine di ogni gara casalinga, infatti, verrà estratto il numero di uno dei posti a sedere e il fortunato possessore di quel numero otterrà così l’ingresso gratuito per la successiva gara al PalaSanGiorgio.