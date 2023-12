Schlein a Meloni: "Pronta al confronto nel merito, anche in tv"

(Adnkronos) - Elly Schlein dopo aver declinato l'invito ad Atreju rilancia la sfida a Giorgia Meloni aprendo a un confronto in tv. "Ho sempre detto che il confronto si fa nelle sedi opportune, in Parlamento. Detto questo, io sono sempre pronta a un confronto nel merito con lei, di persona. In televisione o in un altro luogo", afferma la leader dem. "Timore? Io non ho paura del confronto con lei su niente".

Già dal palco la leader aveva ribadito i motivi della sua scelta. "Io sarò sempre disponibile al confronto nel merito con tutti, anche con la presidente Giorgia Meloni. Ma quello che ho declinato non è un invito al confronto con lei, è un invito alla sua festa di partito nel giorno in cui ci negavano il confronto nel luogo deputato, il Parlamento, affossando con un sotterfugio la nostra proposta sul salario minimo. Venissero lì a fare il confronto nel luogo opportuno".

"E poi, vorrei fosse chiaro - ha scandito la leader Pd incassando una standing ovation -, per la mia cultura politica non avrei potuto mai calcare il palco con un eversore che ha detto che Pedro Sanchez andrebbe appeso per i piedi, con Abascal. Con i nostalgici del franchismo e del fascismo, io il palco non lo divido".

Quanto ad Atreju, "devo dire che ci aspettavamo di sentire qualche idea uscire da questa loro festa di partito e invece niente... mi pare che da due giorni parlano del fatto che non sono andata. Evidentemente non hanno né idee né proposte", l'affondo di Schlein.