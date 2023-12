Attacchi di lupi anche a Mondovì, una lettrice: "Degli agnelli sbranati e degli allevatori interessa a qualcuno?"

Sono diversi i casi di predazioni segnalati nelle scorse settimane, in diversi comuni del Monregalese.

In ordine di tempo l'ultimo era stato segnalato dal proprietario di alcune pecore sbranate a Rocca de' Baldi (leggi qui). La segnalazione questa volta arriva da Mondovì.

"E’ la prima volta che scrivo ad un giornale, ma ho in questi giorni rabbia e dispiacere per un fatto accaduto ai miei vicini e scrivendo mi sembra di stare meglio." - ci scrive la signora Giuseppina - "Domenica 10 dicembre, in nottata, un branco di lupi ha aggredito un gregge, portando via 3 agnellini: la predazione è avvenuta nella zona della collina di San Lorenzo, in un recinto vicino all'abitazione dell'allevatore. Delle tre bestiole sono poi stati ritrovati i resti il giorno dopo, sparsi per i campi. La stessa cosa - a danno questa volta di animali adulti - è successa nella notte del 14, in frazione Merlo.

Io sento dire che i lupi sono razza protetta e sento dire che non aggrediscono noi umani, ma mi viene spontaneo fare una domanda: questi agnellini sbranati non fanno pena a nessuno? Queste pecore spaventate, che a distanza di giorni continuano a belare per cercare i propri agnellini, non interessano a nessuno? E mi domando ancora: ma la protezione degli animali è per tutti? Con queste mie righe vorrei esprimere solidarietà agli allevatori, che vivono con il terrore di vedersi portare via le proprie bestiole cosi ferocemente, senza poter far nulla".