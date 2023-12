Elezione consiglieri frazionali a Mondovì: si vota fino alle 20

Come anticipato dall’apposito decreto ufficiale firmato lo scorso 25 novembre dal sindaco, Luca Robaldo, oggi, domenica 17 dicembre si sono svolte, per la prima volta nella storia cittadina, le elezioni per i Consigli Frazionali.

L'affluenza generale nelle 9 frazioni alle ore 17 si è attestata a circa il 25% degli aventi diritto al voto.

Sette i seggi allestiti, aperti dalle ore 8.00 alle ore 20.00: 1, Breolungi presso la Scuola elementare/Casa Benefica di Strada dei Bertini n. 2; 2, San Giovanni dei Govoni attivato sempre presso la Scuola elementare/Casa Benefica di Strada dei Bertini n. 2 a Breolungi; 3, Gratteria-Rifreddo presso il Circolo Ricreativo di strada di Rifreddo 14 a Rifreddo; 4, Merlo-Pogliola presso il Circolo Ricreativo di piazza Ernesto Valgiglio al Merlo; 5, San Biagio presso i locali della ex scuola in largo dell’Amicizia n. 11; 6, San Quintino-Crist-Cassanio presso la ex scuola di San Quintino in Strada di San Quintino 39/A; 7, Pascomonti presso il Circolo Ricreativo di località Pascomonti 28.

Questa l'affluenza nelle singole frazioni alle ore 17:

Breolungi 30,95%

San Giovanni Govoni 18,69%

Gratteria 27,38%

Rifreddo 22,36%

Merlo 21,05%

Pogliola 25,32%

San Biagio 31,87%

San Quintino - Crist - Cassanio 21,19%

Pascomonti 28,88%

Si ricorda che i Seggi sono aperti fino alle ore 20 di oggi.