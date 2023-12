La serata degli auguri del Lions Club Mondovì Monregalese con il Leo Club e la scuola comunale di musica

La serata del Lions Club Mondovì Monregalese, insieme ai giovani del Leo Club, ha avuto inizio con gli auguri di Natale in coro, con le lodevoli voci dei giovani della scuola comunale di musica di Mondovì, guidati dal direttore, Maurizio Fornero, e accompagnati nel canto dal pianista, Alberto Rainetti.

Un plauso dai soci Lions e Leo per le loro voci e il loro impegno e passione con la quale hanno eseguito i canti.

Il presidente Lions Federico Bianchini e il presidente Leo Filippo Caramelli hanno poi ringraziato i soci per la raccolta fondi messa in atto nel meeting per finalità benefiche.