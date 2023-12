Mondovì, affluenza del 31,82% alle elezioni per i consigli frazionali

"Siamo davvero felici per questa affluenza - commenta il sindaco Luca Robaldo - si trattava della prima volta per queste elezioni e siamo grati a tutti i cittadini che hanno partecipato al voto. Da oggi le frazioni possono contare su propri rappresentanti che, in collaborazione con il Consiglio Comunale, potranno meglio interpretare le esigenze di tutti i concittadini residenti in queste aree.