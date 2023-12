Schegge di luce: pensieri sui Vangeli festivi di don Riccardo Frigerio

Giovanni si presenta attraverso una triplice negazione. «Non sono quello che voi vorreste attribuirmi, non sono quello promesso da Dio, non sono chi voi credete di conoscere già». Ma gli hanno chiesto: «Chi sei?», e quindi non sono soddisfatti. Allora esce in una risposta “relativa”: «La mia esistenza e presenza davanti a voi ha senso solo relativamente a colui che deve venire e che voi non conoscete ancora». Il suo ruolo non è di essere la luce, ma di testimoniarla, di aprire le orecchie a chi non vuole sentire e di indicare Colui che va seguito per arrivare alla vita. La trasparenza di tale testimonianza, che non trattiene nulla per sé, anzi “perde” anche i due discepoli che manda dietro a Gesù, dipende dal fatto che Giovanni ha già trovato il centro della propria vita, ed è pronto a lasciare campo libero a Gesù, a “diminuire” anche fisicamente, prima in una prigione, e poi sottoterra. Quando crediamo di aver qualcosa da dire, quando pensiamo che gli altri dovrebbero ascoltarci, dovremmo innanzitutto chiederci se lo facciamo davvero per il bene comune o per noi stessi, se siamo al servizio o cerchiamo meriti e riconoscenza. Solo una giusta percezione dell’umiltà della nostra condizione umana, che è preziosa agli occhi di Dio creatore e Padre, ma che non ci dà il diritto di sentirci superiori ad altri può davvero mantenerci tra i discepoli, senza voler sostituirci al Signore e sentirci maestri. «Vai dietro a me, satana» non è riservato a Pietro, ma al cristiano che si mette a pontificare su come dovrebbe andare il mondo, su come risolvere le guerre e su chi “merita davvero” la salvezza! Giovanni ha portato un certo turbamento tra i sacerdoti di Gerusalemme. Hanno visto in lui una minaccia al potere costituito? Hanno pensato che avrebbe “rubato” qualche seguace e quindi una fetta di entrate del Tempio? Hanno intuito che avesse qualcosa di diverso da altri maestri della Legge che si aggiravano in quella regione? Interrogano per poter catalogare secondo schemi precostituiti. Ma la Parola di Dio è innovativa e creatrice, non può essere incatenata e suscita cuori liberi che danno voce alle esigenze più nascoste del Vangelo. Giovanni è voce, non è Parola. Ma senza gli annunciatori, come potremo ascoltare la Parola? La prossima volta che per vergogna o rispetto umano ci muore in gola una testimonianza, ricordiamo che Giovanni non si è tirato indietro e neppure la minaccia del re Erode e della sua corte ha potuto metterlo a tacere. Il santo ha raggiunto una confidenza profonda con il proprio Signore: ciò che importa all’uno importa all’altro, ciò che (o meglio, chi) è caro all’uno è caro all’altro, per questo la luce traspare come attraverso un vetro pulitissimo. Per illuminare gli uomini Gesù ha scelto testimoni in carne ed ossa, non solo ai tempi di Giovanni, ma ancora oggi, e forse in questo Avvento sta chiedendo anche a me se sono disponibile ad essere sua “voce” in un deserto di relazioni che sono basate spesso solo sul vantaggio o, peggio, sullo sfruttamento. Mentre si esauriscono i giorni di preparazione al Natale, le luci da accendere non sono solo quelle dell’albero, ma soprattutto quelle interiori, perché la mia invocazione sia solamente: « àn athà! Vieni, Signore Gesù!».