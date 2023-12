Bitcoin ha registrato un 2023 straordinario: scopri quanto ha guadagnato!

Anno nuovo. Tempo di bilanci. Il 2023 è stato particolarmente ricco di innovazioni per il settore delle criptovalute. Molti investitori, pur mantenendo nei loro wallet le crypto più importanti (BTC, ETH, LTC, ecc.) hanno ceduto al fascino delle prevendite o ICO - Initial Coin Offering.

Si è anche assistito all’esplosione delle Meme Coin che hanno spopolato in prevendita (Pepe, Wall Street Meme e Meme Kombat, giusto per citare le più famose) e sono ancora in grado di generare rendimenti interessanti per il 2024.

Per Bitcoin un 2023 straordinario

Per analizzare il mercato delle criptovalute è quasi obbligatorio parlare di Bitcoin, la cripto per eccellenza, che ha iniziato il 2023 con un trend positivo che l’ha portata a crescere dai 16.000 dollari del dicembre 2022 fino agli oltre 28.000 dollari alla fine del primo trimestre.

Nell’arco dell’anno il prezzo si è tenuto più o meno costante fino all’ultimo trimestre, quando le notizie riguardanti una possibile approvazione da parte della SEC degli Stati Uniti di un ETF Spot su Bitcoin hanno portato ad un’impennata che ha visto BTC raggiungere i 44 mila dollari a Dicembre.

Bitcoin sta uscendo dal 2023 in uno stato d'animo ottimista (anche se cauto), in particolare perché ha aumentato il suo prezzo di quasi il 150% dallo scorso anno, con una prospettiva di crescita importante tra ETF spot e il prossimo halving previsto in primavera.

Bitcoin Minetrix: il mining in cloud

Un Bitcoin “minato” nel 2013 si è apprezzato del 27.300% in 10 anni. Per questo oltre Bitcoin esistono altre crypto che si ispirano alla valuta di Satoshi Nakamoto.

Bitcoin Minetrix è un nuovo progetto che permette di effettuare il mining di Bitcoin senza acquistare le costose infrastrutture necessarie per farlo. Si tratta di una piattaforma di cloud mining tokenizzata che consente alle persone comuni di “minare” bitcoin (BTC) in maniera decentralizzata.

Tokenizzando il cloud mining il team vuole provare a garantire un'esperienza sicura e trasparente, eliminando il rischio di truffe mettendo il controllo nelle mani dei possessori di token. Basta mettere in staking BTCMTX per guadagnare crediti che verranno poi utilizzati per estrarre BTC.

Il concetto Stake-to-Mine è un'idea nuova che promette di portare il mining di bitcoin nelle possibilità di qualsiasi trader di criptovalute, per diversi motivi. È sufficiente avere un Wallet compatibile con Ethereum come MetaMask per acquistare e mettere in staking i token.

Al momento la fase di prevendita di Bitcoin Minterix ha superato i 5,3 milioni e 200mila dollari, con il market cap fissato a 6 milioni e con il prezzo unitario per un token BTCMTX di $0,012.

Per quanto riguarda la tokenomica il 42,5% dei token BTCMTX verrà utilizzato per finanziare le operazioni di mining di Bitcoin Minetrix, mentre Il 35% dei token sarà destinato alle attività di marketing e alla crescita di BTCMTX. Infine, Il 12,5% è destinato ai premi della comunità per la partecipazione attiva al progetto e il 10% è ai premi di staking di BTCMTX fino allo sviluppo della piattaforma di cloud mining di Bitcoin Minetrix.

La forza del token è legata alla forza della sua community che ne stabilisce anche il perdurare nel tempo. Al fine di incentivare quest’ultima è stato creato anche un Minedrop legato al progetto, che permette agli investitori di vincere 10 premi da $3000 dollari ciascuno.

La roadmap di BTCMTX è articolata in 4 fasi: inizia con una prevendita per raccogliere i fondi necessari per le operazioni di marketing e di cloud mining e finisce con lo sviluppo completo della piattaforma Bitcoin Minetrix.

Al centro sono inserite lo sviluppo della piattaforma con app, il software desktop e una dashboard, lo sviluppo dei contratti stake-to-mine, il listing su altri CEX, il burn dei crediti di mining per l’hash power dal vivo e una massiccia azione di marketing che include affiliati e influencer.

Come la maggior parte delle prevendite il prezzo del token aumenta con il passare del tempo, investire per primi rappresenta un vantaggio non da poco.

Vai alla prevendita di Bitcoin Minetrix