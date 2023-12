Una domenica con tanti appuntamenti nella Granda, aspettando il Natale

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net





Eventi e mercatini di Natale

Tanti appuntamenti in tema natalizio nel Roero.

A Montaldo Roero appuntamento questa domenica con il Presepe Vivente dalle 17 alle 20. Passata la cinta delle guardie romane e con l’omaggio al censore, l’accesso è libero nella ricostruzione della Betlemme, sino alla scena della Natività quasi sacrale. Le vie del centro storico saranno illuminate dalle fiaccole con scene di antichi mestieri. Sul percorso saranno collocati punti gastronomici con focaccia, friciule, thé e brodo caldo. Suggerite calzature comode per apprezzare ancor di più lo spettacolo. Sarà garantito anche il servizio navetta.

Info: www.facebook.com/turismomontaldoroero

Sanfrè questa domenica dalle 8 alle 17.30 ospita i mercatini artigianali con proposte per tutte le età. Saranno presenti hobbisti, artigiani, punti di ristoro e Babbo Natale con i suoi aiutanti elfi per raccogliere le letterine dei piccoli.

A Ceresole d’Alba oggi, 17 dicembre, per tutto il giorno nel salone del muBATT è previsto il Mercatino di Natale con bancarelle dedicate all'artigianato, all'arte e alla solidarietà. Per i piccoli e le famiglie il pomeriggio sarà animato dalle sculture di palloncini, dal truccabimbi, dallo zampognaro e dai Babbi Natale. La merenda sarà offerta con i dolci e la cioccolata calda e, per gli amanti della storia locale, sarà possibile partecipare alla presentazione dei nuovi contenuti dedicati alla Battaglia di Ceresole del 1544. Per tutta la giornata sarà possibile visitare il muBATT e, al calare della sera, ammirare le proiezioni artistiche sulla chiesa della Confraternita e sul Palazzo Comunale. Info: https://comune.ceresoledalba.cn.it

Anche a Castagnito questo fine settimane si festeggia il Natale. Oggi, nel primo pomeriggio, piazza Cesare Battisti sarà il punto-base per i giri in carrozza a cavalli condotti dai popolari “Cartuné” guidati da Andrea Palma. Non mancheranno giochi e intrattenimenti per i più piccoli, un Nutella Party, caldarroste e vin brulé. Dalle 16, presso la vicina bocciofila di via delle Fontane, andrà in scena lo spettacolo “Tutta colpa della musica”. Babbo Natale arriverà con i doni per tutti i bambini presenti.

Per tutto il periodo di Natale nel centro storico di Montà faranno capolino le grandi sagome in legno del Borgo dei Folletti (folletti, masche, animali del bosco) per incantare grandi e piccini.

Appuntamento con “Una Montàgna di Magia”, evento che ha in programma animazioni, buon cibo, musica, sorrisi e scambi di auguri. La manifestazione è in programma anche per oggi, domenica 17 dicembre, con mercatini e mascottes di Natale, laboratori di cucina per bimbi, bolle di sapone giganti, balli occitani con Trio Brio, giochi in legno e gonfiabili di Babbo Natale.

Info: www.comune.monta.cn.it/2023/12/04/natale_monta_2023





Fino ad oggi, 17 dicembre, Santa Claus trasferisce il suo quartier generale nel castello di Govone, trasformato in succursale di Rovaniemi. Elfi indaffarati alle prese con gli ultimi preparativi, musica e installazioni luminose animeranno le sale e il parco circostante per la 17esima edizione del Magico paese di Natale. Il parco e il belvedere del castello accoglieranno una stella cometa di ben 17 metri, la slitta con le renne, e la cornice per i selfie: le spettacolari installazioni tridimensionali animeranno un luogo incantato che vivrà anche con il calare del buio. Negli interni verrà allestita la casa di Santa Claus, con spettacoli, musica e animazione per un’atmosfera ispirata alla magia delle feste. Per i più piccoli sarà così possibile incontrare Santa Claus ed entrare a far parte della sua corte. Non solo: le sale di Casa Savoia trasporteranno i visitatori in un viaggio a ritroso nei secoli alla scoperta delle tradizioni natalizie del passato. Biglietti e prenotazioni disponibili sul sito www.magicopaesedinatale.com





A Canale in occasione delle Festività Natalizie, è stato organizzato un programma ricco di eventi. Oggi, domenica 17 dicembre, a partire dalle 9.00, ci sarà il mercatino natalizio nel centro storico, con bancarelle dei prodotti del territorio & artigianato, dalle 10 è in programma lo spettacolo itinerante di artisti di strada con il Gruppo Familupis, alle 16 ci sarà premiazione Mostra dei Presepi e letture animate con merenda nella Chiesa di San Giovanni. Durante tutti gli appuntamenti in Via Roma grande scatolata benefica: “Scegli la tua scatola e… Buona fortuna!” Info: www.facebook.com/entefieradelpesco





A Sommariva del Bosco tante iniziative per il Natale anche per questo fine settimana.

Oggi, 17 dicembre, si terrà il 'Mercatino di Natale e …' con apertura alle 10 in piazza Seyssel e via Monte Grappa. La giornata proseguirà con l’arrivo di Babbo Natale, la raccolta delle letterine, le votazioni del concorso 'Presepe in vetrina', l’esibizione alle 15 della banda folkloristica 'La Vigoneisa' e l’angolo dei balocchi in piazza Roma. Sempre alle 15 ci sarà lo spettacolo per famiglie 'Chi ha rapito Babbo Natale' e giochi per adulti e piccini costruiti in legno a disposizione, per divertirsi insieme. Al termine cioccolata calda e panettone.





A Bra anche questa domenica dalle 15.30 appuntamento nel centro storico con CioccoNatale.

Magici personaggi si aggireranno per il centro cittadino: Babbo Natale e il suo elfo, Willy Wonka e gli Oompa Loompa che regaleranno dolciumi, Mamma Natale con la sua carrozza trainata dai cavalli, un caricaturista e un cartomante. Ad ogni angolo, una sorpresa: musica, zucchero filato, uno spettacolo di acrobatica aerea, il truccabimbi, palloncini e molto altro. Negli stessi giorni, in corso Garibaldi si terrà il Mercato della Terra. Da non perdere il concorso abbinato alla manifestazione facendo acquisti nei negozi aderenti. Torna in Viale Risorgimento il Mercatino di Natale per la sua seconda edizione: anche oggi ci saranno le bancarelle con idee regalo artigianali, vin brulè e caldarroste. Info: www.turismoinbra.it





Il tuo Natale a Saluzzo 2023 è un calendario ricco di eventi natalizi. Anche oggi è previsto il tradizionale appuntamento domenicale dedicato alle famiglie. Tra le vie del centro cittadino si potrà trovare “Aspettando il Natale per grandi e piccoli” con le divertenti BiciPazze di Mago Pongo. Sotto l’Ala di Ferro è prevista animazione. Sarà̀ presente il tradizionale passacharriera della Grande Orchestra Occitana. Oggi, dalle 14.30 alle 18.30, il Palazzo dei Vescovi di Saluzzo di via Maghelona 7 a Saluzzo, sarà gratuitamente aperto al pubblico, con la mostra “Servire la Chiesa in un mondo che cambia”. Sempre questa domenica , sono in programma i Mercatini di Natale a Castellar. Lungo le vie degli Spaventapasseri si potranno trovare falegnami, prodotti di territorio e tante sorprese. A partire dalle 9.00 del mattino, saranno presenti: i grandi giochi di Parade 78, Daniele Viglianco con le sculture in legno, Elena in soffitta con libri vintage e il grande albero di Natale. Gran finale alle 17.30 con lo spettacolo pirotecnico. Per tutto il giorno Castellar e Saluzzo saranno unite da una navetta gratuita con partenza dalle ore 10 sino alle ore 19.00.

Tutti gli eventi su: https://visitsaluzzo.it





Ultime opportunità per visitare il Castello di Manta nel 2023, in queste settimane “vestito a festa”. Questo fine settimana il Fai propone il percorso “In attesa del Natale fra storia, affreschi e tradizioni”. Gli ambienti, decorati e addobbati per l’occasione, accoglieranno i visitatori per un racconto speciale della storia e delle memorie del Castello tra affreschi e aneddoti. Prenotazione consigliata. Sempre nel fine settimana, per le famiglie, in particolare per chi ha figli fra i 4 e i 10 anni, c’è “Avventura natalizia”. Info: https://fondoambiente.it/luoghi/castello-della-manta/eventi





Oggi, domenica 17 dicembre, Melle ospita il Mercatino di Natale di Valle, un’opportunità per conoscere e acquistare prodotti tipici e artigianato locale del territorio della valle Varaita e delle vicine Terre del Monviso. Dai formaggi ai liquori, dalle caramelle al miele fino ai manufatti in lana, vetro e ceramica, i circa trenta espositori presenti saranno posizionati dalle 10 alle 17 in piazza Botta e nella soprastante piazza Marconi, nei pressi del Comune. Alle 10.30 è prevista l’inaugurazione ufficiale dell’evento con le autorità. A contorno delle bancarelle, per tutta la giornata sono in programma tante attività per bambini e tre mostre fotografiche da visitare. La proloco preparerà cibo caldo per tutta la giornata e le attività commerciali del paese saranno aperte. Info: www.facebook.com/prolocomelle





A Cartignano, in Valle Maira, questa domenica, 17 dicembre, ci sarà la 13ªedizione del mercatino di Natale, con esposizione di prodotti di artigianato, hobbistica e prodotti tipici con panettone, cioccolata calda, vin brulè, zabaione, tè per tutti. Sarà possibile pranzare con polenta e spezzatino o crema al formaggio. Ci saranno anche il calesse di Babbo Natale e merCANTI di Natale, accompagnamento musicale. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/proloco.cartignano





A Dronero questa domenica al cinema teatro Iris ci sarà proiezione di un film/cartone animato per tutti i bambini ad ingresso gratuito. Due spettacoli, uno alle 15 ed uno alle 18. Negozi aperti con il concorso “A Dronero Natale ti premia”. Dalle 15.30 è in programma la visita guidata al Museo Mallè. Alle 17 ci sarà il concerto di Natale presso la Chiesa Parrocchiale di Villar San Costanzo. Info: www.facebook.com/proloco.dronero





A Busca questo fine settimana il biglietto per la mostra “L’altra metà - La Donna nell’arte” in Casa Francotto darà la possibilità di visitare, con prenotazione, alla straordinaria collezione privata “La Gaia”, che raccoglie oltre duemila opere d’arte moderna e contemporanea ed è immersa nella collina di Santo Stefano. Info: www.facebook.com/casafrancotto

Sempre a Busca è in programma un vero e proprio gran tour dei presepi: è l’iniziativa proposta per questa domenica dalle 14.00 alle 17.30 dall’associazione Ingenium. “Presepi a Busca” annovera una serie di allestimenti tra i più vari, dal meccanico tradizionale a quello “ritagliato”. Gli ingressi sono gratuiti e il giro si compie in autonomia. Info: www.comune.busca.cn.it





Appuntamento a Cuneo con IlluminaNatale con un ricco calendario di iniziative che animerà il periodo natalizio della città, fino al 7 gennaio. Oggi sono in programma il mercato tradizionale, iniziative solidali, giro in carrozza e foto con Babbo Natale, letture animate, il Concerto di Natale e spettacoli luminosi itineranti. Info e programma completo: www.cuneoilluminata.eu e www.facebook.com/cuneoilluminata

Sempre a Cuneo, è in corso la mostra “Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto”, aperta fino a domenica 17 marzo 2024 presso il Complesso Monumentale di San Francesco con diverse attività collaterali per bambini e ragazzi. Tra queste, questa domenica, nuovo appuntamento con la visita spettacolo di e con Elisa Dani, dal titolo "Il mio volto è la mia CASA. E se vola è ancora meglio!" che porterà i bambini dai 7 anni a conoscere la mostra e gli artisti esposti. Le visite guidate gratuite sono in programma oggi alle 11, 15.30 e 18 con prenotazione su Eventbrite. Info: https://fondazionecrc.it/mostre/lorenzo-lotto-e-pellegrino-tibaldi-capolavori-dalla-santa-casa-di-loreto





A Pianfei si aprirà il periodo natalizio con il "Mercatino di Natale" che proseguirà anche oggi: la piazza centrale del paese si riempirà dalle 10 di banchetti a tema natalizio con un'ampia offerta di prodotti di artigianato locale e di prodotti enogastronomici a km zero. Non mancherà la casetta di Babbo Natale. In pomeriggio ci sarà il concerto della Corale Villanovese. Apertura straordinaria in questo fine settimana del Presepe in Crusà, un presepe meccanico allestito nella confraternita di san Michele Arcangelo detta Crusà: 120 metri quadri con un percorso tra giochi di luci, movimenti e paesaggi. Info: www.facebook.com/prolocodipianfei





A Mondovì, con “Natale nell’aria” sono tanti gli appuntamenti in programma per le festività. Il divertimento è garantito con la pista di pattinaggio in piazza Cesare Battisti, ci saranno laboratori per bambini, spettacoli, raduno delle mongolfiere il 6 e il 7 gennaio

Nell’ambito del progetto “Comune amico della famiglia”, appuntamento questa domenica, 17 dicembre, dalle 15.00 alle 17.00 in piazza Monsignor Moizo, con l’iniziativa “L’Albero dei desideri”, un momento di aggregazione e di festa per grandi e piccoli, ricco di diverse proposte laboratoriali: laboratorio di addobbi di Natale con uso di materiale di recupero, laboratorio di decorazione di biscotti e laboratorio di creazione di un biglietto pop-up. Il pomeriggio sarà impreziosito dai canti di Natale proposti dal coro Corde Sonore. Le attività sono ad ingresso libero e gratuito.

Alle 16.00 in Cattedrale appuntamento con “Cum Jubilo”, concerto di Natale del coro giovanile, voci bianche e orchestra del Sistema Scuole di Musica dell’Academia Montis Regalis. Dirige Maurizio Fornero; musiche di Vivaldi, Rutter, Bach. A seguire cioccolata calda in oratorio.

Dalle 17.30 circa Luci a Piazza, proiezioni architetturali e artistiche in Piazza Maggiore.

A Mondovì è in corso nell’ex Chiesa di Santo Stefano la mostra “I grandi maestri del Barocco e Caravaggio”. Info: https://vivimondovi.it/natalenellaria





Anche Ceva, in occasione delle festività natalizie, ha in programma un ricco calendario di appuntamenti per grandi e piccini. In calendario per il Dicembre Cebano, oggi, 17 dicembre, torna il Mercatino di Natale in Via Marenco. Per tutto il corso della giornata esposizione con opere dell'ingegno, piccolo artigianato a tema e dolci tipici natalizi. Sempre oggi dalle 13 nel centro storico è in programma Corri con Babbo Natale, corsa o camminata in costume per le vie della città. Alle 21 nel Teatro Marenco è in programma Concerto di Natale a cura della banda musicale cittadina Adriano -Bersone‐Masenti. Info e programma completo: www.facebook.com/comunediceva





A Garessio prosegue il dicembre garessino, con tanti appuntamenti. Oggi, domenica 17, lo scrittore Riccardo Ferrazzi presenterà il suo ultimo romanzo “Modus in rebus” nel salone di Villa Gobbi alle 17. Info: www.comune.garessio.cn.it





Mercatini di Natale anche a Saliceto. Appuntamento questa domenica dalle 9 in piazza Carlo Giusta con ceci, torte, biscotti, zucchero filato, vin brulè, cioccolata calda e gonfiabili.

Info: www.facebook.com/prolocodi.saliceto





A Savigliano proseguono gli eventi di Incantevole Natale. In questo fine settimana presso l'antica Ala Polifunzionale di Piazza del Popolo ci sono il Mercatino natalizio con tantissime idee regalo, la casa di Babbo Natale, il Laboratorio degli Elfi e la buca per spedire la letterina in Lapponia. Sarà presente la casa vacanze natalizia per eccellenza, unitamente all’insostituibile Babbo Natale stesso e ai suoi aiutanti elfi. Proprio presso il Laboratorio degli Elfi nel corso del fine settimana si alterneranno diversi laboratori creativi per bambini con tanti appuntamenti imperdibili per dare spazio alla fantasia e creatività. Nell'area esterna all’Ala i bambini potranno giocare con il Ludobus e fare merenda con cioccolata calda e altre dolci delizie. Ingresso libero e gratuito. non mancherà la musica in questo fine settimana. Questa sera alle 21.00 al Teatro Milanollo in piazza Turletti, ci sarà il gran Concerto di Natale a cura del Complesso Bandistico Città di Savigliano. Ingresso libero. Info e programma completo della manifestazione: www.comune.savigliano.cn.it , tutti gli eventi su: www.visitsavigliano.it/newseventi

Sempre a Savigliano il Museo Ferroviario Piemontese propone iniziative per festeggiare l’avvicinarsi del Natale. Oggi, domenica 17 dicembre, in orario di apertura del Museo si effettueranno le consuete visite guidate, le corsette sulla draisina (pulmino su rotaia) e sul trenino del circuito esterno che, solo in occasione degli eventi natalizi, sarà trainato dalle locomotive a vapore Decauville “Bathala” tipo 020T250 e DuCroo&Braun tipo “Mallet” in scala 1:3. Questa domenica appuntamento alle 15 con le attività dedicate ai piccoli visitatori e alle loro famiglie con visita guidata a misura di bambino, corsette sul trenino a vapore, racconti e laboratori creativi ispirati alla fiaba dello Schiaccianoci. Info: www.museoferroviariopiemontese.it/attivita-e-aperture-del-museo-nelle-festivita-natalizie





Anche oggi, 17 dicembre, a Fossano in Largo Eroi - Bastione del Salice si festeggia il Natale con tanti dolcetti offerti dalle industrie dolciarie fossanesi e gustose bevande calde. Ad attendere i bimbi ci sarà anche la casetta di Babbo Natale dove i bambini potranno imbucare le loro letterine. Questa domenica sarà il mercato straordinario nella suggestiva cornice della centralissima via Roma. Alle 21.00 nella suggestiva cornice della Basilica Concattedrale di S. Maria e S. Giovenale è in programma il gran concerto di Natale della Orchestra FFM Classica con le più celebri e tradizionali musiche natalizie. Voce solista Raffaella Buzzi, Direttore M° Gianpiero Brignone. Ingresso gratuito. Info: eventi a Fossano.





Questa domenica, 17 dicembre, dalle 8 è in programma a Bene Vagienna l’edizione natalizia di Augusta Antiquaria, tradizionale appuntamento, per collezionisti e antiquari a Bene Vagienna con oltre 300 bancarelle di antichità e collezionismo disposte in Via Roma, Piazza San Francesco, Piazza Botero, Via Beata Paola, Via Gazzera e Via XX Settembre.





Fino al 7 gennaio ad Alba si terrà la 16° edizione delle Notti della Natività. Le storiche vie centrali albesi ospiteranno affascinanti installazioni luminose e magici allestimenti. Ci sarà l’emozionante spettacolo permanente di luci immersive e musica Christmas Lights & Melodies nella piazza del palazzo del Comune e della Cattedrale, tutti i giorni dalle 17. Altre attrazioni sono il presepe tradizionale, il trenino di Babbo Natale, la pista di pattinaggio, Babbo Natale con mamma Natale, gli Elfi e la Renna Rudolf. Info e programma completo: www.facebook.com/natalealba





A Cortemilia questa domenica dalle 10.30 per le vie del paese ci saranno le bancarelle del mercatino di Natale. Nel pomeriggio, dalle 14.30, sono previsti giochi e animazione per i bambini con Babbo Natale, cioccolata calda, vin brulè, caldarroste, panettone e zabaglione. Alle 21 ci sarà il concerto nel teatro comunale a cura dell’Alba Jazz festival. Si esibiranno Claudio Chiara e Luigi Tessarollo in “Christmas in jazz”. Info: www.facebook.com/etm.cortemilia





A Carrù è in corso la Fiera del Bue Grasso con tanti eventi collaterali. Questa domenica alle 10 al PalaFiera ci sarà la 3ª edizione di GioCarrù, fiera-mercato di giochi da tavola a cura dell’Associazione Culturale Ouat e Tris. Tra le 11 e le 15 in piazza Mercato sono previsti il volo vincolato in mongolfiera, il mercatino produttori e street food.

Info: www.facebook.com/LaFieraDelBueGrassoDiCarru





Spettacoli e musica

L’appuntamento all’insegna del Natale per la rassegna “Incontri d’autore”, è previsto per oggi, domenica 17 dicembre, alle 16 presso la chiesa del Sacro Cuore a Cuneo.

Protagonista il Liceo Musicale “Bianchi-Virginio” di Cuneo con il coro d’Istituto e la sua orchestra d’archi. Il coro sarà diretto dal prof. Flavio Becchis che in collaborazione con Vera Anfossi, Isabella Slamig, Laura Manca, Gaetanina Monaco ed Elda Giordana ha preparato un programma dedicato al Natale e ad un percorso sacro dal Rinascimento ai giorni nostri. Parteciperà anche l’ex allievo Lorenzo Martini che accompagnerà alcuni brani al pianoforte. Il programma prevede l’esecuzione per soli archi e basso continuo del Concerto grosso il sol minore op 6 n 8 “Fatto per la notte di Natale” di Arcangelo Corelli. Seguiranno brani per coro orchestra di Dietrich Buxtehude, Antonio Vivaldi e Wolfgang Amadeus Mozart. Il coro eseguirà inoltre brani tratti dalla tradizione Gospel e brani natalizi. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/incontridautorecuneo





Lo spettacolo di Monica Dolan “Il sen(n)o”, (titolo originale The B*easts), sarà al Teatro Toselli di Cuneo questa domenica, 17 dicembre, alle 18. Lucia Mascino ne Il Sen(n)o veste i panni di una psicoterapeuta chiamata da un tribunale inglese a valutare una madre che ha permesso alla figlia di sottoporsi all’operazione di ingrandimento del seno. Un monologo volutamente sfidante che svela le riflessioni della psicoterapeuta sul caso, tra private sofferenze e pubblico ruolo. Il Sen(n)o conduce il pubblico in una riflessione sull’impatto della sessualizzazione precoce e della pornografia sulla nostra società e sulla mercificazione dei corpi femminili.

Info: www.facebook.com/teatrotosellicuneo





Oggi, domenica 17 dicembre, alle 18.30 presso il teatro parrocchiale Cuore Immacolato di Cuneo, si terrà il concerto di Natale del coro Voci Per Aria e del gruppo di improvvisazione corale Improvvisamente Canto! Le offerte raccolte durante la serata saranno devolute a favore dell’Associazione LVIA. Il primo coro si esibirà con un repertorio che spazia dal gospel allo swing, dal rock al funky con brani italiani ed esteri, nonché alcune composizioni originali, tutto a cappella. Il secondo stupirà con una performance totalmente improvvisata realizzate dalla sovrapposizione di pattern melodico-ritmici e liberi movimenti, su diverse forme estetiche. L'ingresso al concerto è libero e nel corso della serata verranno raccolte offerte a sostegno della costruzione di un pozzo presso l'ostello femminile del villaggio di Kongwa, in Tanzania, con il supporto dell’Associazione LVIA. Info: www.facebook.com/VociperAria





Questa domenica, 17 dicembre, torna a esibirsi il Coro degli Afasici “Enrico Catelli” di A.L.I.Ce. Cuneo Odv, associazione di volontariato per la lotta all’ictus cerebrale. “Un coro di auguri” è il concerto di Natale che andrà in scena nell’auditorium “Crosà Neira” di Savigliano alle 17.00; un evento accessibile anche alle persone con disabilità il cui l’ingresso è libero e gratuito. Il coro sarà accompagnato dai musicisti della Fondazione Fossano musica, e diretto dai musicoterapisti Margherita De Palmas e Maurizio Scarpa. Il Coro degli Afasici è formato da persone che hanno subìto patologie cerebro-vascolari che causano l’afasia (disabilità della comunicazione e della parola, che accade in un soggetto su tre dopo l’ictus).

Info: www.alicecuneo.it





Questa domenica alle 21 nella chiesa della Natività di Mussotto d’Alba è in programma “Alle radici del futuro: esplorazioni corali” con brani pop degli anni 80 e 90 con il coro giovanile dell’associazione Intonando. Info: www.facebook.com/AssociazioneCoraleIntonando





A Magliano Alfieri oggi alle 17 nel salone polifunzionale della frazione Sant’Antonio è in programma lo “Spettacolo di Natale” portato in scena da "Los Tres Amigos" e dalla Corale “I Mulini a Vento”. Sarà l’occasione per una serata di musica e racconti per far rivivere le emozioni delle feste natalizie. I Los Tres Amigos sono un collaudato gruppo folk pop cabarettistico e teatrale formato da Alberto Troia cantastorie, Monica Veglio voce, Andrea Stirano voce, Marco Stirano pianoforte, Enrico Farinasso regia, luci e immagini. I Mulini a Vento sono un coro misto composto da una quindicina di elementi che propone un repertorio pop contemporaneo con contaminazioni blues, folk, rock ed è diretto da Sabina Carbone. Ingresso libero.





A Diano d’Alba appuntamento questa domenica alle 17 con il Concerto di Natale che si svolgerà nella Parrocchia San Giovanni Battista. Parteciperà anche la corale dei bambini “Canta con il cuore”. Ingresso libero. Info: pagina Facebook Parrocchia San Giovanni Battista.