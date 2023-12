STORIE DI MONTAGNA/91: Le delizie di Stefy

Sono le otto del mattino e, come ogni sabato dell'anno, al mercato contadino di Mondovì c'è una bancarella che spicca per le sue delizie. Dietro ci trovi Stefania, una sorridente contadina, che mette sul suo banchetto solo ciò che produce ovvero: frutta e verdura di stagione, i suoi speciali trasformati e non solo.

La sua è una bancarella colorata, curata dove nella vecchia scatola di legno trovi i sacchettini di lavanda, le tisane in bustina e tanta cura e passione in ogni piccola cosa che vende.

Ho conosciuto Stefania durante la mia "caccia di storie" in Valle Ellero. Originaria di Roccaforte Mondovì ha ultimato il liceo scientifico e dopo qualche lavoretto si è sposata e insieme al marito ha gestito per 15 anni un negozio.

I nonni di Stefania crescono i figli gestendo la campagna. Sacrifici e lavoro duro non sono mancati e l'azienda di famiglia passa poi ai suoi genitori. Un nonno temerario, in tempi in cui nessuno lo avrebbe mai fatto, inizia la coltivazione di mirtilli, una coltura che dà ottimi riscontri ancora oggi. In azienda ci sono delle piante che ormai hanno 40 anni, piantate ai quei tempi, portano ancora ottimi frutti. L'azienda si specializza nella coltivazione di piccoli frutti.

Il tempo passa, i genitori di Stefania invecchiano. Arrivato il momento della pensione la mamma le propone di prendere lei la gestione dell'azienda agricola. Ecco che tutto cambia: questa donna si mette in gioco iniziando un nuovo percorso portando avanti le radici di famiglia.

Ormai sono 10 anni che coltiva piccoli frutti e le verdure più svariate. Riesce a riempire la sua bancarella con i frutti del suo duro lavoro, che per quanto possa dare molte soddisfazioni, resta sempre faticoso e impegnativo.

La Valle in cui vive da sempre, un tempo era per la maggior parte coltivata e ricca di frutteti; oggi ha così pochi produttori che si possono contare sulle dita di una mano. Stefania e la sua famiglia sono una delle poche realtà che resiste e, per farlo, come per tutti è stato necessario portare innovazione alla tradizione. Dal 2017, Gabriele, si è unito come coadiuvante nell’azienda e ora è un grande aiuto!

Un sogno nel cassetto della mamma, che purtroppo non c'è più, era la realizzazione di un laboratorio di trasformazione. Un sogno che è stata Stefania a realizzare e che conserva il suo spirito, gli insegnamenti e le antiche ricette di famiglia.

Nel laboratorio oggi nascono le delizie di Stefy, una linea di prodotti fatta come un tempo.Qui si invasetta a mano, si cuoce nelle pentole, si sperimenta e da Settembre, Stefania ci passa la maggior parte del suo tempo.

La passata di pomodoro, ormai introvabile perchè ordinata di anno in anno, è quella di un tempo, cotta sul fuoco con i pomodori dell'orto come anche la giardiniera, le composte di frutta e i sughi speciali.

La cosa meravigliosa è che non c'è un catalogo dei prodotti, che sono tanti e davvero ottimi, che ogni anno possono cambiare perchè non sempre la terra dà gli stessi frutti. Le delizie di Stefy le puoi comprare da Stefy! Dove? incontrandola al mercato contadino di Mondovì ogni sabato mattina, dove saprà incantarti con la sua storia e la sua energia. La trovi su instagram oppure puoi contattarla al 339 8610726.

Ci sono cose buone, fatte con il cuore, che possono fare la differenza, che sono prodotte in piccole quantità, ma che hanno al loro interno storia e qualità uniche. I prodotti di Stefania vanno assaggiati e gustati per poi non essere più dimenticati.

Si dice che l'agricoltura è l'arte di saper aspettare e così mi piace pensare che il ritorno alla terra di Stefania sia stato un modo, per lei, di ritornare ai ritmi che questa impone.