A Boves le scuole cambiano orario: settimana più corta dal prossimo anno scolastico

L’Istituto Comprensivo “A. Vassallo” di Boves ha approvato la sperimentazione del cambiamento orario per la Scuola Primaria di via Alba e per la Scuola Secondaria di I grado a partire dall'a.s. 2024/2025.

Ciò permetterà l’organizzazione delle lezioni su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, per tutti i plessi di Boves (per la sola scuola media sono previsti quattro rientri obbligatori il sabato, programmati ad inizio anno, per garantire il monte ore annuale).

In seguito ai risultati del sondaggio rivolto alle famiglie, alla disponibilità del Comune di Boves e alla delibera del Consiglio di Istituto, ecco cosa succederà il prossimo anno:

La Scuola Secondaria di I grado di Boves passerà integralmente su un orario articolato con 6 unità orarie su 5 giorni dal lunedì al venerdì. L’inizio delle lezioni sarà alle 8,00, il termine delle lezioni alle ore 13,45. Tali orari saranno serviti dal servizio di scuolabus. Sarà sempre attivo per coloro che ne faranno richiesta il servizio mensa gestito dal Comune. Le lezioni di orchestra dell’Indirizzo Musicale inizieranno il mercoledì e il venerdì alle 14,45; mentre le lezioni individuali verranno concordate con le famiglie.

Saranno calendarizzati quattro rientri obbligatori il sabato, programmati ad inizio anno, per garantire il monte ore annuale previsto dalla normativa, con attività laboratoriali legate all’orientamento, all’educazione civica, all’attività sportiva, ai percorsi Stem e multilinguistici.

I plessi della Scuola Primaria di Rivoira e Fontanelle manterranno il loro orario attuale di 28 ore settimanali, con 5 mattine (dal lunedì al venerdì, 8,30-12,30) e 4 pomeriggi (dal lunedì al giovedì, 14,30-16,30), sempre con possibilità del servizio mensa gestito dal Comune. Il servizio di scuolabus verrà mantenuto come di consueto per l’ingresso del mattino e per l’uscita pomeridiana.

Il plesso della scuola Primaria di Via Alba avrà la seguente offerta formativa:

le classi del Tempo Pieno (40 ore settimanali con modello Senza Zaino) inizieranno le lezioni alle 8,10 per terminare alle 16,10, dal lunedì al venerdì; le classi del Tempo Modulo (attualmente di 28 ore settimanali) passeranno ad un orario su cinque giorni con due pomeriggi ed il sabato a casa. Le lezioni mattutine inizieranno sempre alle 8,10 e termineranno alle 13,10 dal lunedì al giovedì, mentre l’uscita del venerdì sarà alle 12,10; i due pomeriggi (martedì e giovedì) avranno orario 14,10-16,10. Sarà sempre attivo il servizio mensa gestito dal Comune.

Il servizio di scuolabus verrà mantenuto quotidianamente per l’ingresso del mattino per l’uscita pomeridiana delle 16,10, nonché il lunedì, il mercoledì e il venerdì per l’uscita del tempo normale al termine delle lezioni del mattino.



Nei giorni lunedì 18 dicembre 2023 e venerdì 12 gennaio 2024 si terrà in modalità on line un incontro rivolto ai genitori/tutori interessati all’iscrizione degli alunni alle future classi prime, dalle 17 alle 18 per la Scuola Primaria e dalle ore 18,00 alle 19,00 per la Scuola secondaria I grado.

Il link per accedere all’incontro verrà pubblicato sul sito della scuola https://icvassalloboves.edu.it il giorno stesso.





Per ulteriori informazioni consultare il sito della scuola https://icvassalloboves.edu.it